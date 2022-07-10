Картинки дня: 9 июля 2022 года, суббота

Боксер Дерек Чисора вышел на взвешивание перед боем с Кубратом Пулевым в маске Бориса Джонсона
Традиционный забегов с быками (энсьерро) в рамках празднования Сан-Фермина в Испании
В Шри-Ланке протестующие захватили президентский дворец
Болельщики женской сборной Дании по футболу перед матчем группового этапа Евро-2022 против сборной Германии
В Северной Ирландии зажигают костры в честь годовщины победы протестантского короля Вильгельма над католическим королем Яковом в 1690 году
Празднование Курбан-Байрама в Голубой мечети города Тагиг на Филиппинах
8-летний мальчик-мигрант из Гондураса переходит границу, чтобы сдаться пограничной службе США и попросить убежища в Техасе
Матч североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB) между «Торонто Блю Джейс» и «Сиэтл Маринерс»
Показ коллекции осень-зима 2022/2023 от Valentino в Риме