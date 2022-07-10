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9 июля 2022 13:43

Картинки дня: 9 июля 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Боксер Дерек Чисора вышел на взвешивание перед боем с Кубратом Пулевым в маске Бориса Джонсона

Боксер Дерек Чисора вышел на взвешивание перед боем с Кубратом Пулевым в маске Бориса Джонсона

Традиционный забегов с быками (энсьерро) в рамках празднования Сан-Фермина в Испании

Традиционный забегов с быками (энсьерро) в рамках празднования Сан-Фермина в Испании

В Шри-Ланке протестующие захватили президентский дворец

В Шри-Ланке протестующие захватили президентский дворец

Болельщики женской сборной Дании по футболу перед матчем группового этапа Евро-2022 против сборной Германии

Болельщики женской сборной Дании по футболу перед матчем группового этапа Евро-2022 против сборной Германии

В Северной Ирландии зажигают костры в честь годовщины победы протестантского короля Вильгельма над католическим королем Яковом в 1690 году

В Северной Ирландии зажигают костры в честь годовщины победы протестантского короля Вильгельма над католическим королем Яковом в 1690 году

Празднование Курбан-Байрама в Голубой мечети города Тагиг на Филиппинах

Празднование Курбан-Байрама в Голубой мечети города Тагиг на Филиппинах

8-летний мальчик-мигрант из Гондураса переходит границу, чтобы сдаться пограничной службе США и попросить убежища в Техасе

8-летний мальчик-мигрант из Гондураса переходит границу, чтобы сдаться пограничной службе США и попросить убежища в Техасе

Матч североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB) между «Торонто Блю Джейс» и «Сиэтл Маринерс»

Матч североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB) между «Торонто Блю Джейс» и «Сиэтл Маринерс»

Показ коллекции осень-зима 2022/2023 от Valentino в Риме

Показ коллекции осень-зима 2022/2023 от Valentino в Риме