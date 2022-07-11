Картинки дня: 10 июля 2022 года, восксресенье

Регбийный матч между сборными Южной Африки и Уэльса
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила теннисистку Елену Рыбакину с победой в Уимблдоне. Уроженка Москвы выступает за Казахстан
Жертвенная овечка выпрыгивает из загона на рынке под Нур-Султаном, Казахстан
Поле для крикета в шотландском городке Эли
Мужчина с внучкой молятся в Токио, оплакивая убитого на днях бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Технопарад Rave The Planet в Берлине
Тореадор Рубен Пинар участвует в фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания
Подозреваемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ доставили в прокуратуру города Нара
Молитва в Исламском центра Таиланда в Бангкоке