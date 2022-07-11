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10 июля 2022 12:57

Картинки дня: 10 июля 2022 года, восксресенье

REUTERS
REUTERS
Регбийный матч между сборными Южной Африки и Уэльса

Регбийный матч между сборными Южной Африки и Уэльса

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила теннисистку Елену Рыбакину с победой в Уимблдоне. Уроженка Москвы выступает за Казахстан

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила теннисистку Елену Рыбакину с победой в Уимблдоне. Уроженка Москвы выступает за Казахстан

Жертвенная овечка выпрыгивает из загона на рынке под Нур-Султаном, Казахстан

Жертвенная овечка выпрыгивает из загона на рынке под Нур-Султаном, Казахстан

Поле для крикета в шотландском городке Эли

Поле для крикета в шотландском городке Эли

Мужчина с внучкой молятся в Токио, оплакивая убитого на днях бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Мужчина с внучкой молятся в Токио, оплакивая убитого на днях бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Технопарад Rave The Planet в Берлине

Технопарад Rave The Planet в Берлине

Тореадор Рубен Пинар участвует в фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания

Тореадор Рубен Пинар участвует в фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания

Подозреваемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ доставили в прокуратуру города Нара

Подозреваемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ доставили в прокуратуру города Нара

Молитва в Исламском центра Таиланда в Бангкоке

Молитва в Исламском центра Таиланда в Бангкоке