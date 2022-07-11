Картинки дня: 11 июля 2022 года, понедельник

Праздничные гуляния в честь Курбан-байрама в Ливане.
Спектакль под открытым небом во время театрального фестиваля в польском Гданьске.
Сильные ливни затопили улицы курортного города Евпатория в Крыму.
Болельщикам клуба "Манчестер Сити" представили новичков и форму предстоящего сезона АПЛ.
Зрители подбадривают велогонщиков на одном из горных этапов "Тур де Франс".
Британцы наблюдают за финалом Уимблдона в воскресный жаркий день.
Серб Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира.
Ребенок наблюдает за мусульманским ритуалом жертвоприношения животного, Индонезия.
Эпизод игры женского Кубка Америки по футболу.