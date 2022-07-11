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11 июля 2022 2:46

Картинки дня: 11 июля 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Праздничные гуляния в честь Курбан-байрама в Ливане.

Праздничные гуляния в честь Курбан-байрама в Ливане.

Спектакль под открытым небом во время театрального фестиваля в польском Гданьске.

Спектакль под открытым небом во время театрального фестиваля в польском Гданьске.

Сильные ливни затопили улицы курортного города Евпатория в Крыму.

Сильные ливни затопили улицы курортного города Евпатория в Крыму.

Болельщикам клуба "Манчестер Сити" представили новичков и форму предстоящего сезона АПЛ.

Болельщикам клуба "Манчестер Сити" представили новичков и форму предстоящего сезона АПЛ.

Зрители подбадривают велогонщиков на одном из горных этапов "Тур де Франс".

Зрители подбадривают велогонщиков на одном из горных этапов "Тур де Франс".

Британцы наблюдают за финалом Уимблдона в воскресный жаркий день.

Британцы наблюдают за финалом Уимблдона в воскресный жаркий день.

Серб Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира.

Серб Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира.

Ребенок наблюдает за мусульманским ритуалом жертвоприношения животного, Индонезия.

Ребенок наблюдает за мусульманским ритуалом жертвоприношения животного, Индонезия.

Эпизод игры женского Кубка Америки по футболу.

Эпизод игры женского Кубка Америки по футболу.