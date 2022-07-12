Картинки дня: 12 июля 2022 года, вторник

Эпизод боя с быком на фестивале Сан Фермин в испанской Памплоне.
Президент США Джо Байден во время выступления по теме нового закона об обращении огнестрельного оружия в стране.
Британский политик Саджид Джавид объявил о намерении побороться за пост премьер-министра.
Пара отдыхает в тени во время жаркого дня в Севилье, Испания.
Сценка в Шанхае, где власти не спешат снимать ограничения в ряде районов, где были зафиксированы случаи ковида.
Корова шествует мимо сгоревшего автомобиля после сильного ливня в Ахмадабаде, Индия. Машине "повезло" загореться от короткого замыкания уличной электросети.
Учения иракских антитеррористических подразделений под Багдадом.
В Японии простились с экс-премьером Синдзо Абэ.
Участница крупного оппозиционного митинга размахивает флагом в Скопье, Северная Македония.