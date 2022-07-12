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12 июля 2022 4:44

Картинки дня: 12 июля 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Эпизод боя с быком на фестивале Сан Фермин в испанской Памплоне.

Эпизод боя с быком на фестивале Сан Фермин в испанской Памплоне.

Президент США Джо Байден во время выступления по теме нового закона об обращении огнестрельного оружия в стране.

Президент США Джо Байден во время выступления по теме нового закона об обращении огнестрельного оружия в стране.

Британский политик Саджид Джавид объявил о намерении побороться за пост премьер-министра.

Британский политик Саджид Джавид объявил о намерении побороться за пост премьер-министра.

Пара отдыхает в тени во время жаркого дня в Севилье, Испания.

Пара отдыхает в тени во время жаркого дня в Севилье, Испания.

Сценка в Шанхае, где власти не спешат снимать ограничения в ряде районов, где были зафиксированы случаи ковида.

Сценка в Шанхае, где власти не спешат снимать ограничения в ряде районов, где были зафиксированы случаи ковида.

Корова шествует мимо сгоревшего автомобиля после сильного ливня в Ахмадабаде, Индия. Машине "повезло" загореться от короткого замыкания уличной электросети.

Корова шествует мимо сгоревшего автомобиля после сильного ливня в Ахмадабаде, Индия. Машине "повезло" загореться от короткого замыкания уличной электросети.

Учения иракских антитеррористических подразделений под Багдадом.

Учения иракских антитеррористических подразделений под Багдадом.

В Японии простились с экс-премьером Синдзо Абэ.

В Японии простились с экс-премьером Синдзо Абэ.

Участница крупного оппозиционного митинга размахивает флагом в Скопье, Северная Македония.

Участница крупного оппозиционного митинга размахивает флагом в Скопье, Северная Македония.