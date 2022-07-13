Картинки дня: 13 июля 2022 года, среда

В столице Шри-Ланки в резиденцию главы государства прорвались участники уличного протеста.
Активисты-экологи пытаются помешать проведению велогонки Тур-де-Франс.
В Москве открылось посольство Донецкой народной республики.
Новый космический телескоп Джеймса Уэбба прислал первые снимки.
Игра в бадминтон в одном из парков Лондона, где многодневная жара выжгла обычно зелёную траву на лужайках.
Похороны бойцов Народной милиции ЛНР, погибших в боях за освобождение республики.
Полицейский пытается погладить кота Ларри, обитающего в резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит в Лондоне.
Сбор нового урожая пшеницы в Ростовской области.
В Нур-Султане встретили победительницу Уимблдонского турнира Елену Рыбакину.