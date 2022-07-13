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13 июля 2022 2:54

Картинки дня: 13 июля 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
В столице Шри-Ланки в резиденцию главы государства прорвались участники уличного протеста.

В столице Шри-Ланки в резиденцию главы государства прорвались участники уличного протеста.

Активисты-экологи пытаются помешать проведению велогонки Тур-де-Франс.

Активисты-экологи пытаются помешать проведению велогонки Тур-де-Франс.

В Москве открылось посольство Донецкой народной республики.

В Москве открылось посольство Донецкой народной республики.

Новый космический телескоп Джеймса Уэбба прислал первые снимки.

Новый космический телескоп Джеймса Уэбба прислал первые снимки.

Игра в бадминтон в одном из парков Лондона, где многодневная жара выжгла обычно зелёную траву на лужайках.

Игра в бадминтон в одном из парков Лондона, где многодневная жара выжгла обычно зелёную траву на лужайках.

Похороны бойцов Народной милиции ЛНР, погибших в боях за освобождение республики.

Похороны бойцов Народной милиции ЛНР, погибших в боях за освобождение республики.

Полицейский пытается погладить кота Ларри, обитающего в резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит в Лондоне.

Полицейский пытается погладить кота Ларри, обитающего в резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит в Лондоне.

Сбор нового урожая пшеницы в Ростовской области.

Сбор нового урожая пшеницы в Ростовской области.

В Нур-Султане встретили победительницу Уимблдонского турнира Елену Рыбакину.

В Нур-Султане встретили победительницу Уимблдонского турнира Елену Рыбакину.