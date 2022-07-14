Картинки дня: 14 июля 2022 года, четверг

Сбор урожая пшеницы на фоне дыма от дальних боев, Донбасс.
Пересохшая из-за долгой жары река на юге Англии.
На Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию премьер-министра страны.
Опасные игры с быком на фестивале Сен-Фермин.
Нелегал, пересекший границу Мексики и США, ждет ареста американским патрулем.
В Северной Ирландии протестанты Ольстера отметили День оранжистов, праздник в честь победы в Битве на реке Бойн в 1690 г.
Полицейские задерживают участника акции протеста против реформы налогообложения малого бизнеса в Будапеште, Венгрия.
Самолет отправляется на тушение сильного лесного пожара в Португалии.
Болельщики наблюдают за товарищеской игрой "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" в Таиланде.