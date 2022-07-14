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14 июля 2022 4:37

Картинки дня: 14 июля 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Сбор урожая пшеницы на фоне дыма от дальних боев, Донбасс.

Сбор урожая пшеницы на фоне дыма от дальних боев, Донбасс.

Пересохшая из-за долгой жары река на юге Англии.

Пересохшая из-за долгой жары река на юге Англии.

На Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию премьер-министра страны.

На Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию премьер-министра страны.

Опасные игры с быком на фестивале Сен-Фермин.

Опасные игры с быком на фестивале Сен-Фермин.

Нелегал, пересекший границу Мексики и США, ждет ареста американским патрулем.

Нелегал, пересекший границу Мексики и США, ждет ареста американским патрулем.

В Северной Ирландии протестанты Ольстера отметили День оранжистов, праздник в честь победы в Битве на реке Бойн в 1690 г.

В Северной Ирландии протестанты Ольстера отметили День оранжистов, праздник в честь победы в Битве на реке Бойн в 1690 г.

Полицейские задерживают участника акции протеста против реформы налогообложения малого бизнеса в Будапеште, Венгрия.

Полицейские задерживают участника акции протеста против реформы налогообложения малого бизнеса в Будапеште, Венгрия.

Самолет отправляется на тушение сильного лесного пожара в Португалии.

Самолет отправляется на тушение сильного лесного пожара в Португалии.

Болельщики наблюдают за товарищеской игрой "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" в Таиланде.

Болельщики наблюдают за товарищеской игрой "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" в Таиланде.