Картинки дня: 15 июля 2022 года, пятница

Последствия удара по Дому офицеров ВСУ в украинском городе Винница.
Франция отпраздновала День взятия Бастилии парадом на Елисейских полях.
Учения сил гражданской обороны на Тайване.
Полицейские готовятся к несанкционированной акции оппозиции в столице Мозамбика.
Голливудский актер Кевин Спейси перед началом судебного заседания в Лондоне. Спейси обвиняют в новом эпизоде сексуальных домогательств.
В честь визита Джо Байдена на Стене плача в Иерусалиме появился флаг США.
Лесные пожары охватили обширную территорию греческого острова Самос.
Эпизод игры женского чемпионата Европы по футболу с участием команд Нидерландов и Португалии.
Велогонщики проносятся по дороге горного этапа многодневки "Тур де Франс".