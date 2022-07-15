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15 июля 2022 2:33

Картинки дня: 15 июля 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Последствия удара по Дому офицеров ВСУ в украинском городе Винница.

Последствия удара по Дому офицеров ВСУ в украинском городе Винница.

Франция отпраздновала День взятия Бастилии парадом на Елисейских полях.

Франция отпраздновала День взятия Бастилии парадом на Елисейских полях.

Учения сил гражданской обороны на Тайване.

Учения сил гражданской обороны на Тайване.

Полицейские готовятся к несанкционированной акции оппозиции в столице Мозамбика.

Полицейские готовятся к несанкционированной акции оппозиции в столице Мозамбика.

Голливудский актер Кевин Спейси перед началом судебного заседания в Лондоне. Спейси обвиняют в новом эпизоде сексуальных домогательств.

Голливудский актер Кевин Спейси перед началом судебного заседания в Лондоне. Спейси обвиняют в новом эпизоде сексуальных домогательств.

В честь визита Джо Байдена на Стене плача в Иерусалиме появился флаг США.

В честь визита Джо Байдена на Стене плача в Иерусалиме появился флаг США.

Лесные пожары охватили обширную территорию греческого острова Самос.

Лесные пожары охватили обширную территорию греческого острова Самос.

Эпизод игры женского чемпионата Европы по футболу с участием команд Нидерландов и Португалии.

Эпизод игры женского чемпионата Европы по футболу с участием команд Нидерландов и Португалии.

Велогонщики проносятся по дороге горного этапа многодневки "Тур де Франс".

Велогонщики проносятся по дороге горного этапа многодневки "Тур де Франс".