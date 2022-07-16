Картинки дня: 16 июля 2022 года, суббота

Национальный праздник День взятия Бастилии в Париже завершился салютом у Эйфелевой башни
Сильные снегопады в Аргентине парализовали транспортное движение
В испанском городке Касерес бушуют лесные пожары, сожжено уже более 6000 гектаров
Певица Lizzo выступила на шоу NBC's Today на площади Рокфеллер-центра в Нью-Йорке
Королева Великобритании Елизавета II посетила открытие центра паллеативной помощи Thames Hospice в Беркшире
Крупнейшая река Италии, По, достигла самого низкого уровня за последние 70 лет
В Берлине продолжаются протесты против изменения климата
Суд Подмосковья допросил баскетболистку Грайнер по делу о контрабанде
Продолжается знмаенитая веломногодневка Тур де Франс