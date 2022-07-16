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16 июля 2022 5:05

Картинки дня: 16 июля 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Национальный праздник День взятия Бастилии в Париже завершился салютом у Эйфелевой башни

Национальный праздник День взятия Бастилии в Париже завершился салютом у Эйфелевой башни

Сильные снегопады в Аргентине парализовали транспортное движение

Сильные снегопады в Аргентине парализовали транспортное движение

В испанском городке Касерес бушуют лесные пожары, сожжено уже более 6000 гектаров

В испанском городке Касерес бушуют лесные пожары, сожжено уже более 6000 гектаров

Певица Lizzo выступила на шоу NBC's Today на площади Рокфеллер-центра в Нью-Йорке

Певица Lizzo выступила на шоу NBC's Today на площади Рокфеллер-центра в Нью-Йорке

Королева Великобритании Елизавета II посетила открытие центра паллеативной помощи Thames Hospice в Беркшире

Королева Великобритании Елизавета II посетила открытие центра паллеативной помощи Thames Hospice в Беркшире

Крупнейшая река Италии, По, достигла самого низкого уровня за последние 70 лет

Крупнейшая река Италии, По, достигла самого низкого уровня за последние 70 лет

В Берлине продолжаются протесты против изменения климата

В Берлине продолжаются протесты против изменения климата

Суд Подмосковья допросил баскетболистку Грайнер по делу о контрабанде

Суд Подмосковья допросил баскетболистку Грайнер по делу о контрабанде

Продолжается знмаенитая веломногодневка Тур де Франс

Продолжается знмаенитая веломногодневка Тур де Франс