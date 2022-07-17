Картинки дня: 17 июля 2022 года, воскресенье

Во Франции пожары уничтожили более 10 тысяч гектар лесного массива
Гватемала начала репатриацию погибших в США сограждан
Парапланерист пролетает на фоне замка в Германии
Закат на адриатическом побережье Албании
Британцы на пляжах спасаются от аномальной жары
Украинский грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение в Греции
Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет
Из-за самой сильной засухи за последние 70 лет самая длинная река Италии, По, местами почти пересохла
В Андах занесло снегом горный перевал, через который проходит главная автотрасса, соединяющая Чили с Аргентиной. Снегопад начался ещё в пятницу и шёл несколько дней