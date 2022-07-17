Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
17 июля 2022 7:32

Картинки дня: 17 июля 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Во Франции пожары уничтожили более 10 тысяч гектар лесного массива

Во Франции пожары уничтожили более 10 тысяч гектар лесного массива

Гватемала начала репатриацию погибших в США сограждан

Гватемала начала репатриацию погибших в США сограждан

Парапланерист пролетает на фоне замка в Германии

Парапланерист пролетает на фоне замка в Германии

Закат на адриатическом побережье Албании

Закат на адриатическом побережье Албании

Британцы на пляжах спасаются от аномальной жары

Британцы на пляжах спасаются от аномальной жары

Украинский грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение в Греции

Украинский грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение в Греции

Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет

Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет

Из-за самой сильной засухи за последние 70 лет самая длинная река Италии, По, местами почти пересохла

Из-за самой сильной засухи за последние 70 лет самая длинная река Италии, По, местами почти пересохла

В Андах занесло снегом горный перевал, через который проходит главная автотрасса, соединяющая Чили с Аргентиной. Снегопад начался ещё в пятницу и шёл несколько дней

В Андах занесло снегом горный перевал, через который проходит главная автотрасса, соединяющая Чили с Аргентиной. Снегопад начался ещё в пятницу и шёл несколько дней