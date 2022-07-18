Картинки дня: 18 июля 2022 года, понедельник

Супруга британского принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз отметила юбилей. Ей исполнилось 75 лет
Продолжается знмаенитая веломногодневка Тур де Франс
На вечерней зорьке, на Северном море
В Европе бушуют сильнейшие природные пожары. Леса горят на территории сразу семи стран. Самая тяжелая ситуация сейчас во Франции
Тысячи людей приняли участие в ежегодном фестивале водных боев в Мадриде
Британцы массово выезжают на пляжы, спасаясь от жары
В Индии по меньшей мере 20 полицейских пострадали, пытаясь помешать толпе сжечь автобусы, припаркованные на территории школы после того, как ученица покончила жизнь самоубийством
Три человека погибли во время стрельбы в торговом центре города Гринвуд американского штата Индиана, сам стрелявший был убит вооруженным гражданином
Власти Шри-Ланки вновь объявили чрезвычайное положение в стране