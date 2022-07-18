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18 июля 2022 6:23

Картинки дня: 18 июля 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Супруга британского принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз отметила юбилей. Ей исполнилось 75 лет

Супруга британского принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз отметила юбилей. Ей исполнилось 75 лет

Продолжается знмаенитая веломногодневка Тур де Франс

Продолжается знмаенитая веломногодневка Тур де Франс

На вечерней зорьке, на Северном море

На вечерней зорьке, на Северном море

В Европе бушуют сильнейшие природные пожары. Леса горят на территории сразу семи стран. Самая тяжелая ситуация сейчас во Франции

В Европе бушуют сильнейшие природные пожары. Леса горят на территории сразу семи стран. Самая тяжелая ситуация сейчас во Франции

Тысячи людей приняли участие в ежегодном фестивале водных боев в Мадриде

Тысячи людей приняли участие в ежегодном фестивале водных боев в Мадриде

Британцы массово выезжают на пляжы, спасаясь от жары

Британцы массово выезжают на пляжы, спасаясь от жары

В Индии по меньшей мере 20 полицейских пострадали, пытаясь помешать толпе сжечь автобусы, припаркованные на территории школы после того, как ученица покончила жизнь самоубийством

В Индии по меньшей мере 20 полицейских пострадали, пытаясь помешать толпе сжечь автобусы, припаркованные на территории школы после того, как ученица покончила жизнь самоубийством

Три человека погибли во время стрельбы в торговом центре города Гринвуд американского штата Индиана, сам стрелявший был убит вооруженным гражданином

Три человека погибли во время стрельбы в торговом центре города Гринвуд американского штата Индиана, сам стрелявший был убит вооруженным гражданином

Власти Шри-Ланки вновь объявили чрезвычайное положение в стране

Власти Шри-Ланки вновь объявили чрезвычайное положение в стране