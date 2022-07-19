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19 июля 2022 6:35

Картинки дня: 19 июля 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
В мадридском зоопарке панда наслаждается замороженными фруктами во льду

В мадридском зоопарке панда наслаждается замороженными фруктами во льду

Премьера фильма "Нет" состоялась в Лос-Анджелесе

Премьера фильма "Нет" состоялась в Лос-Анджелесе

На Тайване начались масштабные воинские учения

На Тайване начались масштабные воинские учения

Кит выбросился на берег в Калифорнии

Кит выбросился на берег в Калифорнии

Пожары на юго-западе Франции уничтожили уже почти 20 тысяч гектар леса

Пожары на юго-западе Франции уничтожили уже почти 20 тысяч гектар леса

Закат над Лондоном

Закат над Лондоном

Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Нью-Йорк для посещения заседания ООН. Принц Гарри выступил с докладом, а супруга сопровождала его на этом мероприятии

Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Нью-Йорк для посещения заседания ООН. Принц Гарри выступил с докладом, а супруга сопровождала его на этом мероприятии

Верующие в очереди к серебряной раке с мощами святителя Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой Лавре

Верующие в очереди к серебряной раке с мощами святителя Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой Лавре

Жара в Британии побила исторический рекорд – плюс 40 градусов. И дальше будет еще жарче, обещают синоптики. Из-за невероятного зноя в стране объявлен самый высший, «красный», уровень опасности

Жара в Британии побила исторический рекорд – плюс 40 градусов. И дальше будет еще жарче, обещают синоптики. Из-за невероятного зноя в стране объявлен самый высший, «красный», уровень опасности