Картинки дня: 19 июля 2022 года, вторник

В мадридском зоопарке панда наслаждается замороженными фруктами во льду
Премьера фильма "Нет" состоялась в Лос-Анджелесе
На Тайване начались масштабные воинские учения
Кит выбросился на берег в Калифорнии
Пожары на юго-западе Франции уничтожили уже почти 20 тысяч гектар леса
Закат над Лондоном
Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Нью-Йорк для посещения заседания ООН. Принц Гарри выступил с докладом, а супруга сопровождала его на этом мероприятии
Верующие в очереди к серебряной раке с мощами святителя Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой Лавре
Жара в Британии побила исторический рекорд – плюс 40 градусов. И дальше будет еще жарче, обещают синоптики. Из-за невероятного зноя в стране объявлен самый высший, «красный», уровень опасности