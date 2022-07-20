Картинки дня: 20 июля 2022 года, среда

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Иран.
Последствия сильного лесного пожара на юге Франции.
В зоопарке Рима из-за жары животным стараются почаще выдавать холодные лакомства.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала одним из трех кандидатов на пост премьер-министра страны.
Горбатого кита выбросило на берег в южной Калифорнии.
В американском городе Юджин начались старты чемпионата мира по легкой атлетике.
Посетители школы скейтбординга в Пекине ждут начала занятий.
Лебедей, обитающих в водах реки Темза, выловили для традиционной переписи.
Бритье жениха - необычная часть свадебного обряда в Македонии.