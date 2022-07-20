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20 июля 2022 3:48

Картинки дня: 20 июля 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Иран.

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Иран.

Последствия сильного лесного пожара на юге Франции.

Последствия сильного лесного пожара на юге Франции.

В зоопарке Рима из-за жары животным стараются почаще выдавать холодные лакомства.

В зоопарке Рима из-за жары животным стараются почаще выдавать холодные лакомства.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала одним из трех кандидатов на пост премьер-министра страны.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала одним из трех кандидатов на пост премьер-министра страны.

Горбатого кита выбросило на берег в южной Калифорнии.

Горбатого кита выбросило на берег в южной Калифорнии.

В американском городе Юджин начались старты чемпионата мира по легкой атлетике.

В американском городе Юджин начались старты чемпионата мира по легкой атлетике.

Посетители школы скейтбординга в Пекине ждут начала занятий.

Посетители школы скейтбординга в Пекине ждут начала занятий.

Лебедей, обитающих в водах реки Темза, выловили для традиционной переписи.

Лебедей, обитающих в водах реки Темза, выловили для традиционной переписи.

Бритье жениха - необычная часть свадебного обряда в Македонии.

Бритье жениха - необычная часть свадебного обряда в Македонии.