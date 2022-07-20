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20 июля 2022 16:50

Лучшие работы фотоконкурса телеканала "Наука" ко Дню России

Северное сияние над брошенным кораблём и Баренцевым морем

Северное сияние над брошенным кораблём и Баренцевым морем

Черная дыра в центре нашей галактики, альтернативная обработка

Черная дыра в центре нашей галактики, альтернативная обработка

Исследования фунгицидной активности препарата

Исследования фунгицидной активности препарата

Пестики и тычинки

Пестики и тычинки

На снимке Луна, находящаяся на среднем расстоянии 384 400 км от Земли, сфотографирована с использованием оптической системы, увеличивающей изображение в 64 раза. В результате чего Луна представлена на снимке на расстоянии 6 000 км от взгляда человека

На снимке Луна, находящаяся на среднем расстоянии 384 400 км от Земли, сфотографирована с использованием оптической системы, увеличивающей изображение в 64 раза. В результате чего Луна представлена на снимке на расстоянии 6 000 км от взгляда человека

Совместная операция нейрохирургов и травматологов НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по реконструкции грудного и поясничного отделов позвоночника

Совместная операция нейрохирургов и травматологов НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по реконструкции грудного и поясничного отделов позвоночника

Химический эксперимент по созданию светящейся жидкости

Химический эксперимент по созданию светящейся жидкости

Страстоцвет голубой (Passiflora Caerulea)

Страстоцвет голубой (Passiflora Caerulea)

Млечный путь над долиной реки Маруха, Архыз

Млечный путь над долиной реки Маруха, Архыз

На кадре навигационный маяк у мыса Фестинг на юго-западе залива Ис-фиорд, Шпицберген

На кадре навигационный маяк у мыса Фестинг на юго-западе залива Ис-фиорд, Шпицберген