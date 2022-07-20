Лучшие работы фотоконкурса телеканала "Наука" ко Дню России

Северное сияние над брошенным кораблём и Баренцевым морем
Черная дыра в центре нашей галактики, альтернативная обработка
Исследования фунгицидной активности препарата
Пестики и тычинки
На снимке Луна, находящаяся на среднем расстоянии 384 400 км от Земли, сфотографирована с использованием оптической системы, увеличивающей изображение в 64 раза. В результате чего Луна представлена на снимке на расстоянии 6 000 км от взгляда человека
Совместная операция нейрохирургов и травматологов НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по реконструкции грудного и поясничного отделов позвоночника
Химический эксперимент по созданию светящейся жидкости
Страстоцвет голубой (Passiflora Caerulea)
Млечный путь над долиной реки Маруха, Архыз
На кадре навигационный маяк у мыса Фестинг на юго-западе залива Ис-фиорд, Шпицберген