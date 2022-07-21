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21 июля 2022 7:50

Картинки дня: 21 июля 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Сильные ливни вызвали наводнения в Сенегале

Сильные ливни вызвали наводнения в Сенегале

Неделя моды начала свою работу на Мальте

Неделя моды начала свою работу на Мальте

В римском зоопарке медведь спасается от жары замороженными фруктами

В римском зоопарке медведь спасается от жары замороженными фруктами

Компания Baidu представила беспилотный электромобиль Apollo RT6 в Пекине

Компания Baidu представила беспилотный электромобиль Apollo RT6 в Пекине

Церемония прощания с бывшей супругой экс-президента США Дональда Трампа Иваной Трамп прошла в Нью-Йорке

Церемония прощания с бывшей супругой экс-президента США Дональда Трампа Иваной Трамп прошла в Нью-Йорке

Лесной пожар в Греции бушует в горном районе Пентели недалеко от Афин, власти приказали эвакуировать людей из четырех районов

Лесной пожар в Греции бушует в горном районе Пентели недалеко от Афин, власти приказали эвакуировать людей из четырех районов

Жара в Лондоне побила очередной температурный рекорд, достигнув 40,3 градуса

Жара в Лондоне побила очередной температурный рекорд, достигнув 40,3 градуса

В Санкт-Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада

В Санкт-Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада

В Москве потушили сильный пожар в жилом доме номер 40 на Ленинском проспекте

В Москве потушили сильный пожар в жилом доме номер 40 на Ленинском проспекте