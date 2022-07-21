Картинки дня: 21 июля 2022 года, четверг

Сильные ливни вызвали наводнения в Сенегале
Неделя моды начала свою работу на Мальте
В римском зоопарке медведь спасается от жары замороженными фруктами
Компания Baidu представила беспилотный электромобиль Apollo RT6 в Пекине
Церемония прощания с бывшей супругой экс-президента США Дональда Трампа Иваной Трамп прошла в Нью-Йорке
Лесной пожар в Греции бушует в горном районе Пентели недалеко от Афин, власти приказали эвакуировать людей из четырех районов
Жара в Лондоне побила очередной температурный рекорд, достигнув 40,3 градуса
В Санкт-Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада
В Москве потушили сильный пожар в жилом доме номер 40 на Ленинском проспекте