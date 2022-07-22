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22 июля 2022 2:49

В концертном зале «Известия Hall» состоялся конкурс "Мисс Москва-2022"

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В концертном зале «Известия Hall» состоялся конкурс "Мисс Москва-2022"

В концертном зале «Известия Hall» состоялся конкурс "Мисс Москва-2022"