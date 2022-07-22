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22 июля 2022 7:51

Картинки дня: 22 июля 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Белая медведица, спасенная в поселке Диксон на севере Красноярского края, вывезена в естественную среду обитания с запасом рыбы

Белая медведица, спасенная в поселке Диксон на севере Красноярского края, вывезена в естественную среду обитания с запасом рыбы

В Китае зарегистрировали 106 новых случаев локального заражения ковидом

В Китае зарегистрировали 106 новых случаев локального заражения ковидом

В Мариуполе налаживается мирная жизнь

В Мариуполе налаживается мирная жизнь

Несколько человек погибли во время полицейского рейда в северных трущобах Рио-де-Жанейро

Несколько человек погибли во время полицейского рейда в северных трущобах Рио-де-Жанейро

В Сомали начались сильные наводнения, вызванные проливными дождями

В Сомали начались сильные наводнения, вызванные проливными дождями

Распространение пожаров на западе Франции удалось взять под контроль, однако из-за жары они могут вспыхнуть с новой силой

Распространение пожаров на западе Франции удалось взять под контроль, однако из-за жары они могут вспыхнуть с новой силой

Comic-Con возвращается в Сан-Диего после двухлетнего перерыва. Мероприятие снова проводится вживую впервые с 2019 года, после того, как съезд был отменен из-за пандемии коронавируса

Comic-Con возвращается в Сан-Диего после двухлетнего перерыва. Мероприятие снова проводится вживую впервые с 2019 года, после того, как съезд был отменен из-за пандемии коронавируса

Военные выгнали протестующих из резиденции президента Шри-Ланки в Коломбо

Военные выгнали протестующих из резиденции президента Шри-Ланки в Коломбо

В Лондоне закрыли аэропорт Лутон – там из-за небывалой жары повреждены некоторые участки взлетно-посадочной полосы

В Лондоне закрыли аэропорт Лутон – там из-за небывалой жары повреждены некоторые участки взлетно-посадочной полосы