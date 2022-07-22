Картинки дня: 22 июля 2022 года, пятница

Белая медведица, спасенная в поселке Диксон на севере Красноярского края, вывезена в естественную среду обитания с запасом рыбы
В Китае зарегистрировали 106 новых случаев локального заражения ковидом
В Мариуполе налаживается мирная жизнь
Несколько человек погибли во время полицейского рейда в северных трущобах Рио-де-Жанейро
В Сомали начались сильные наводнения, вызванные проливными дождями
Распространение пожаров на западе Франции удалось взять под контроль, однако из-за жары они могут вспыхнуть с новой силой
Comic-Con возвращается в Сан-Диего после двухлетнего перерыва. Мероприятие снова проводится вживую впервые с 2019 года, после того, как съезд был отменен из-за пандемии коронавируса
Военные выгнали протестующих из резиденции президента Шри-Ланки в Коломбо
В Лондоне закрыли аэропорт Лутон – там из-за небывалой жары повреждены некоторые участки взлетно-посадочной полосы