Картинки дня: 23 июля 2022 года, суббота

Дорога на границе Чили и Аргентины возобновила работу после разгула стихии
Спасатели распыляют антипирен для тушения низового пожара в регионе Жиронда на юго-западе Франции
Формула-1. Гран-при Франции на трассе Поль Рикар недалеко от Марселя
Финал чемпионата мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон, США
Коллекция осень-зима 2022/2023 от Charles&Ron на Неделе моды в Валлетте, Мальта
19-й этап шоссейной многодневки «Тур де Франс». Кастельно-Маньоак - Каор, 188,3 км
Экс-президент США Дональд Трамп выходит на сцену в Прескотт-Вэлли, штат Аризона, США во время митинга перед первичными выборами
Дубовые леса горят в районе Йосемитского национального парка в Калифорнии
Жители Варшавы спасаются от жары в бассейне