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23 июля 2022 13:55

Картинки дня: 23 июля 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Дорога на границе Чили и Аргентины возобновила работу после разгула стихии

Дорога на границе Чили и Аргентины возобновила работу после разгула стихии

Спасатели распыляют антипирен для тушения низового пожара в регионе Жиронда на юго-западе Франции

Спасатели распыляют антипирен для тушения низового пожара в регионе Жиронда на юго-западе Франции

Формула-1. Гран-при Франции на трассе Поль Рикар недалеко от Марселя

Формула-1. Гран-при Франции на трассе Поль Рикар недалеко от Марселя

Финал чемпионата мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон, США

Финал чемпионата мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон, США

Коллекция осень-зима 2022/2023 от Charles&Ron на Неделе моды в Валлетте, Мальта

Коллекция осень-зима 2022/2023 от Charles&Ron на Неделе моды в Валлетте, Мальта

19-й этап шоссейной многодневки «Тур де Франс». Кастельно-Маньоак - Каор, 188,3 км

19-й этап шоссейной многодневки «Тур де Франс». Кастельно-Маньоак - Каор, 188,3 км

Экс-президент США Дональд Трамп выходит на сцену в Прескотт-Вэлли, штат Аризона, США во время митинга перед первичными выборами

Экс-президент США Дональд Трамп выходит на сцену в Прескотт-Вэлли, штат Аризона, США во время митинга перед первичными выборами

Дубовые леса горят в районе Йосемитского национального парка в Калифорнии

Дубовые леса горят в районе Йосемитского национального парка в Калифорнии

Жители Варшавы спасаются от жары в бассейне

Жители Варшавы спасаются от жары в бассейне