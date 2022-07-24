Картинки дня: 24 июля 2022 года, воскресенье

Участники фестиваля Comic-Con International, посвященного комиксам и индустрии развлечения. Он проводится в Сан-Диего, штат Калифорния с 1970 года
Ракета Long March-5B Y3 с лабораторным модулем Wentian для строящейся китайской космической станции взлетает с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань
Экс-президент США Дональд Трамп на встрече со студентами в Тампе, Флорида
Сторонники вице-президента Кении Уильяма Руто бегут встретить его во время предвыборного тура
Rolling Stones (Мик Джаггер, Ронни Вуд и Кит Ричардс) выступают в рамках тура Stones Sixty Europe 2022 на ипподроме Лоншан в Париже, Франция
Пожарные делают перерыв во время тушения лесных пожаров в Калифорнии
Чемпионат мира по легкой атлетике в Юджине, США. Прыжки в длину среди женщин
Папа Римский Франциск отправился в Канаду с визитом
Последствия пожара в дубовых лесах округа Марипоса, Калифорния, США