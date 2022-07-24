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24 июля 2022 15:25

Картинки дня: 24 июля 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Участники фестиваля Comic-Con International, посвященного комиксам и индустрии развлечения. Он проводится в Сан-Диего, штат Калифорния с 1970 года

Участники фестиваля Comic-Con International, посвященного комиксам и индустрии развлечения. Он проводится в Сан-Диего, штат Калифорния с 1970 года

Ракета Long March-5B Y3 с лабораторным модулем Wentian для строящейся китайской космической станции взлетает с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань

Ракета Long March-5B Y3 с лабораторным модулем Wentian для строящейся китайской космической станции взлетает с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань

Экс-президент США Дональд Трамп на встрече со студентами в Тампе, Флорида

Экс-президент США Дональд Трамп на встрече со студентами в Тампе, Флорида

Сторонники вице-президента Кении Уильяма Руто бегут встретить его во время предвыборного тура

Сторонники вице-президента Кении Уильяма Руто бегут встретить его во время предвыборного тура

Rolling Stones (Мик Джаггер, Ронни Вуд и Кит Ричардс) выступают в рамках тура Stones Sixty Europe 2022 на ипподроме Лоншан в Париже, Франция

Rolling Stones (Мик Джаггер, Ронни Вуд и Кит Ричардс) выступают в рамках тура Stones Sixty Europe 2022 на ипподроме Лоншан в Париже, Франция

Пожарные делают перерыв во время тушения лесных пожаров в Калифорнии

Пожарные делают перерыв во время тушения лесных пожаров в Калифорнии

Чемпионат мира по легкой атлетике в Юджине, США. Прыжки в длину среди женщин

Чемпионат мира по легкой атлетике в Юджине, США. Прыжки в длину среди женщин

Папа Римский Франциск отправился в Канаду с визитом

Папа Римский Франциск отправился в Канаду с визитом

Последствия пожара в дубовых лесах округа Марипоса, Калифорния, США

Последствия пожара в дубовых лесах округа Марипоса, Калифорния, США