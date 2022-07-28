Картинки дня: 28 июля 2022 года, четверг

Израильский солдат несет на руках палестинца, недовольного выселением незаконных построек.
В Санкт-Петербурге готовятся провести морской парад в честь дня ВМФ России.
Крупные антиправительственные выступления в Багдаде, Ирак.
Последствия пожара в одном из зернохранилищ Запорожской области Украины.
Ремонт стелы на въезде в город Херсон.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой МИД Эфиопии Меконненом и выпил с ним традиционный кофе.
Папа римский Франциск в рамках своего посещения Канады помолился у озера святой Анны, священного для многих коренных народов Америки.
Футболистки женской сборной Англии празднуют выход в финал домашнего чемпионата Европы.