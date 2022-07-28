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28 июля 2022 2:46

Картинки дня: 28 июля 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Израильский солдат несет на руках палестинца, недовольного выселением незаконных построек.

Израильский солдат несет на руках палестинца, недовольного выселением незаконных построек.

В Санкт-Петербурге готовятся провести морской парад в честь дня ВМФ России.

В Санкт-Петербурге готовятся провести морской парад в честь дня ВМФ России.

Крупные антиправительственные выступления в Багдаде, Ирак.

Крупные антиправительственные выступления в Багдаде, Ирак.

Последствия пожара в одном из зернохранилищ Запорожской области Украины.

Последствия пожара в одном из зернохранилищ Запорожской области Украины.

Ремонт стелы на въезде в город Херсон.

Ремонт стелы на въезде в город Херсон.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой МИД Эфиопии Меконненом и выпил с ним традиционный кофе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой МИД Эфиопии Меконненом и выпил с ним традиционный кофе.

Папа римский Франциск в рамках своего посещения Канады помолился у озера святой Анны, священного для многих коренных народов Америки.

Папа римский Франциск в рамках своего посещения Канады помолился у озера святой Анны, священного для многих коренных народов Америки.

Футболистки женской сборной Англии празднуют выход в финал домашнего чемпионата Европы.

Футболистки женской сборной Англии празднуют выход в финал домашнего чемпионата Европы.