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30 июля 2022 10:18

Картинки дня: 30 июля 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Детеныша ягуара прячется за ногами своего смотрителя в зоопарке Гаваны на Кубе

Детеныша ягуара прячется за ногами своего смотрителя в зоопарке Гаваны на Кубе

Мигранты, пересекающие границу США и Мексики, прощаются со своей собакой в Игл-Пасс, Техас

Мигранты, пересекающие границу США и Мексики, прощаются со своей собакой в Игл-Пасс, Техас

Наджин, одна из двух последних самок северного белого носорога, стоит у своего вольера в заповеднике Ол Педжета в Кении

Наджин, одна из двух последних самок северного белого носорога, стоит у своего вольера в заповеднике Ол Педжета в Кении

Поля хмеля в Швейцарии

Поля хмеля в Швейцарии

Женщина с ребенком готовятся встретить Папу Римского Франциска в школе Накасук в Икалуите во время его визита в Канаду

Женщина с ребенком готовятся встретить Папу Римского Франциска в школе Накасук в Икалуите во время его визита в Канаду

Девочка со своей коровой участвует в конкурсе в рамках ярмарки сельского и лесного хозяйства и агробизнеса в Либрамонте, Бельгия

Девочка со своей коровой участвует в конкурсе в рамках ярмарки сельского и лесного хозяйства и агробизнеса в Либрамонте, Бельгия

Соревнования по спортивной гимнастике на Играх Содружества в Бирмингеме, Великобритания

Соревнования по спортивной гимнастике на Играх Содружества в Бирмингеме, Великобритания

Кофейня на пляже в городе Газа, Палестина

Кофейня на пляже в городе Газа, Палестина

Военный парад в Лиме в честь 201-й годовщины независимости Перу

Военный парад в Лиме в честь 201-й годовщины независимости Перу