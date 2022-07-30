Картинки дня: 30 июля 2022 года, суббота

Детеныша ягуара прячется за ногами своего смотрителя в зоопарке Гаваны на Кубе
Мигранты, пересекающие границу США и Мексики, прощаются со своей собакой в Игл-Пасс, Техас
Наджин, одна из двух последних самок северного белого носорога, стоит у своего вольера в заповеднике Ол Педжета в Кении
Поля хмеля в Швейцарии
Женщина с ребенком готовятся встретить Папу Римского Франциска в школе Накасук в Икалуите во время его визита в Канаду
Девочка со своей коровой участвует в конкурсе в рамках ярмарки сельского и лесного хозяйства и агробизнеса в Либрамонте, Бельгия
Соревнования по спортивной гимнастике на Играх Содружества в Бирмингеме, Великобритания
Кофейня на пляже в городе Газа, Палестина
Военный парад в Лиме в честь 201-й годовщины независимости Перу