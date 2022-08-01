Картинки дня: 1 августа 2022 года, понедельник

Сборная команда Англии стала победителем домашнего чемпионата Европы по женскому футболу.
Берлин. Болельщики сборной Германии во время финала женского чемпионата Европы по футболу, где немки уступили команде Англии.
Соревнования по спортивной гимнастике на Играх Британского содружества.
Закат над портом Бейрута, где 4 августа 2021 года произошел мощный взрыв.
Празднования в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербург. Мужчина занимается йогой в солнечный день.
Саперы противоминного центра Минобороны РФ приступили к разминированию Донецка от мин типа "Лепесток".
Вертолет с кандидатом от оппозиции Кении взлетает после предвыборного мероприятия.