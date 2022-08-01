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1 августа 2022 2:41

Картинки дня: 1 августа 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Сборная команда Англии стала победителем домашнего чемпионата Европы по женскому футболу.

Сборная команда Англии стала победителем домашнего чемпионата Европы по женскому футболу.

Берлин. Болельщики сборной Германии во время финала женского чемпионата Европы по футболу, где немки уступили команде Англии.

Берлин. Болельщики сборной Германии во время финала женского чемпионата Европы по футболу, где немки уступили команде Англии.

Соревнования по спортивной гимнастике на Играх Британского содружества.

Соревнования по спортивной гимнастике на Играх Британского содружества.

Закат над портом Бейрута, где 4 августа 2021 года произошел мощный взрыв.

Закат над портом Бейрута, где 4 августа 2021 года произошел мощный взрыв.

Празднования в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Празднования в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург. Мужчина занимается йогой в солнечный день.

Санкт-Петербург. Мужчина занимается йогой в солнечный день.

Саперы противоминного центра Минобороны РФ приступили к разминированию Донецка от мин типа "Лепесток".

Саперы противоминного центра Минобороны РФ приступили к разминированию Донецка от мин типа "Лепесток".

Вертолет с кандидатом от оппозиции Кении взлетает после предвыборного мероприятия.

Вертолет с кандидатом от оппозиции Кении взлетает после предвыборного мероприятия.