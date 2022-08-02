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2 августа 2022 6:13

Картинки дня: 2 августа 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Прогулка под теплым августовским солнцем на одной из улиц Москвы.

Прогулка под теплым августовским солнцем на одной из улиц Москвы.

Маленький подопечный первого в мире специализированного центра по спасению морских черепах во Флориде, США.

Маленький подопечный первого в мире специализированного центра по спасению морских черепах во Флориде, США.

В Польше отметили годовщину Восстания в Варшавском гетто 1944 года.

В Польше отметили годовщину Восстания в Варшавском гетто 1944 года.

В Лондоне ярко отпраздновали победу сборной Англии на женском чемпионате Европы по футболу.

В Лондоне ярко отпраздновали победу сборной Англии на женском чемпионате Европы по футболу.

Жители Пекина читают новости о предполагаемом визите Нэнси Пелоси на Тайвань.

Жители Пекина читают новости о предполагаемом визите Нэнси Пелоси на Тайвань.

Первое судно в грузом зерна вышло из порта Одессы.

Первое судно в грузом зерна вышло из порта Одессы.

Дети играют на ступенях комплекса Авраама Линкольна в Вашингтоне, США.

Дети играют на ступенях комплекса Авраама Линкольна в Вашингтоне, США.

Работа саперов в столице ДНР, где приходится убирать с улиц сотни разбросанных ВСУ противопехотных мин "Лепесток".

Работа саперов в столице ДНР, где приходится убирать с улиц сотни разбросанных ВСУ противопехотных мин "Лепесток".