Картинки дня: 2 августа 2022 года, вторник

Прогулка под теплым августовским солнцем на одной из улиц Москвы.
Маленький подопечный первого в мире специализированного центра по спасению морских черепах во Флориде, США.
В Польше отметили годовщину Восстания в Варшавском гетто 1944 года.
В Лондоне ярко отпраздновали победу сборной Англии на женском чемпионате Европы по футболу.
Жители Пекина читают новости о предполагаемом визите Нэнси Пелоси на Тайвань.
Первое судно в грузом зерна вышло из порта Одессы.
Дети играют на ступенях комплекса Авраама Линкольна в Вашингтоне, США.
Работа саперов в столице ДНР, где приходится убирать с улиц сотни разбросанных ВСУ противопехотных мин "Лепесток".