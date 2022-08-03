Картинки дня: 3 августа 2022 года, среда

Житель Белфаста проходит мимо одной из достопримечательностей города - Стены Мира.
Пикет противников визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе.
Принц Уильям с супругой и дочкой Шарлоттой наблюдают за соревнованиями по плаванию на Играх Британского содружества.
Компания H&M провела распродажу коллекции одежды перед окончательным уходом из России.
В Турции прошла пресс-конференция, посвященная первому после начала специальной военной операции России морскому рейсу с украинским зерном.
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер перед началом заседания Химкинского суда.
Игрок клуба НФЛ "Грин Бэй Пэкерс" отправляется на тренировочное поле в сопровождении юной болельщицы.
В канадской провинции Альберта впервые с начала пандемии состоялся традиционный фестиваль родео.