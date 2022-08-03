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3 августа 2022 2:57

Картинки дня: 3 августа 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Житель Белфаста проходит мимо одной из достопримечательностей города - Стены Мира.

Житель Белфаста проходит мимо одной из достопримечательностей города - Стены Мира.

Пикет противников визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе.

Пикет противников визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе.

Принц Уильям с супругой и дочкой Шарлоттой наблюдают за соревнованиями по плаванию на Играх Британского содружества.

Принц Уильям с супругой и дочкой Шарлоттой наблюдают за соревнованиями по плаванию на Играх Британского содружества.

Компания H&M провела распродажу коллекции одежды перед окончательным уходом из России.

Компания H&M провела распродажу коллекции одежды перед окончательным уходом из России.

В Турции прошла пресс-конференция, посвященная первому после начала специальной военной операции России морскому рейсу с украинским зерном.

В Турции прошла пресс-конференция, посвященная первому после начала специальной военной операции России морскому рейсу с украинским зерном.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер перед началом заседания Химкинского суда.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер перед началом заседания Химкинского суда.

Игрок клуба НФЛ "Грин Бэй Пэкерс" отправляется на тренировочное поле в сопровождении юной болельщицы.

Игрок клуба НФЛ "Грин Бэй Пэкерс" отправляется на тренировочное поле в сопровождении юной болельщицы.

В канадской провинции Альберта впервые с начала пандемии состоялся традиционный фестиваль родео.

В канадской провинции Альберта впервые с начала пандемии состоялся традиционный фестиваль родео.