Картинки дня: 5 августа 2022 года, пятница

Юноша переносит готовые изделия на гончарном производстве в Хевроне, Палестина.
Кровь на лице участницы игры по хоккею на траве в рамках Игр Британского содружества.
Работа украинской системы залпового огня "Буревий" под Харьковом.
Российский суд приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.
Церковный колокол на фоне сильного лесного пожара на севере Испании.
Закат на берегу моря в Тайбэе, Тайвань.
Президент Аргентины Альберто Фернандес тепло приветствует нового министра экономики страны Серхио Масса.
В США продолжается суд над автором скандального политического ютуб-канала Алексом Джонсом.