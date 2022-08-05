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5 августа 2022 3:53

Картинки дня: 5 августа 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Юноша переносит готовые изделия на гончарном производстве в Хевроне, Палестина.

Юноша переносит готовые изделия на гончарном производстве в Хевроне, Палестина.

Кровь на лице участницы игры по хоккею на траве в рамках Игр Британского содружества.

Кровь на лице участницы игры по хоккею на траве в рамках Игр Британского содружества.

Работа украинской системы залпового огня "Буревий" под Харьковом.

Работа украинской системы залпового огня "Буревий" под Харьковом.

Российский суд приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Российский суд приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Церковный колокол на фоне сильного лесного пожара на севере Испании.

Церковный колокол на фоне сильного лесного пожара на севере Испании.

Закат на берегу моря в Тайбэе, Тайвань.

Закат на берегу моря в Тайбэе, Тайвань.

Президент Аргентины Альберто Фернандес тепло приветствует нового министра экономики страны Серхио Масса.

Президент Аргентины Альберто Фернандес тепло приветствует нового министра экономики страны Серхио Масса.

В США продолжается суд над автором скандального политического ютуб-канала Алексом Джонсом.

В США продолжается суд над автором скандального политического ютуб-канала Алексом Джонсом.