Картинки дня: 7 августа 2022 года, воскресенье

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в Мексике
Свыше 120 человек пострадали во время большого пожара на нефтяной базе в кубинской провинции Матансас. Власти были вынуждены эвакуировать более 800 человек, проживавших в непосредственной близости от места возгорания
Собака на сёрфе у берегов Калифорнии
Вооруженные силы Тайваня провели боевые учения на фоне масштабных флотских маневров Народно-освободительной армии Китая
Сильные ливни вызвали наводнение на Филлиппинах
В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"
Четыре судна вышли из Одессы и Черноморска по зерновому коридору
Последствия ракетного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
В польском городе Чаплинек в эти выходные проходит крупный рок-фестиваль