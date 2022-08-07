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7 августа 2022 6:48

Картинки дня: 7 августа 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в Мексике

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в Мексике

Свыше 120 человек пострадали во время большого пожара на нефтяной базе в кубинской провинции Матансас. Власти были вынуждены эвакуировать более 800 человек, проживавших в непосредственной близости от места возгорания

Свыше 120 человек пострадали во время большого пожара на нефтяной базе в кубинской провинции Матансас. Власти были вынуждены эвакуировать более 800 человек, проживавших в непосредственной близости от места возгорания

Собака на сёрфе у берегов Калифорнии

Собака на сёрфе у берегов Калифорнии

Вооруженные силы Тайваня провели боевые учения на фоне масштабных флотских маневров Народно-освободительной армии Китая

Вооруженные силы Тайваня провели боевые учения на фоне масштабных флотских маневров Народно-освободительной армии Китая

Сильные ливни вызвали наводнение на Филлиппинах

Сильные ливни вызвали наводнение на Филлиппинах

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга "Фонтанка SUP"

Четыре судна вышли из Одессы и Черноморска по зерновому коридору

Четыре судна вышли из Одессы и Черноморска по зерновому коридору

Последствия ракетного обстрела сектора Газа со стороны Израиля

Последствия ракетного обстрела сектора Газа со стороны Израиля

В польском городе Чаплинек в эти выходные проходит крупный рок-фестиваль

В польском городе Чаплинек в эти выходные проходит крупный рок-фестиваль