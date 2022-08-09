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9 августа 2022 3:06

Картинки дня: 9 августа 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Израильские пляжи вновь полны посетителей после объявления о перемирии.

Израильские пляжи вновь полны посетителей после объявления о перемирии.

Столица Великобритании готовится к новой волне жаркой погоды. Синоптики прогнозируют обновление рекордов жары для августа в Лондоне.

Столица Великобритании готовится к новой волне жаркой погоды. Синоптики прогнозируют обновление рекордов жары для августа в Лондоне.

Разрушенный в результате ракетного удара Израиля дом в Секторе Газа.

Разрушенный в результате ракетного удара Израиля дом в Секторе Газа.

Посетительница церемонии инаугурации избранного президента Колумбии Густаво Петро.

Посетительница церемонии инаугурации избранного президента Колумбии Густаво Петро.

Мусульманский праздник День Ашура в Тегеране, Иран.

Мусульманский праздник День Ашура в Тегеране, Иран.

Внушительная воронка, появившаяся в Чили в районе шахты по добыче меди, увеличилась в диаметре вдвое.

Внушительная воронка, появившаяся в Чили в районе шахты по добыче меди, увеличилась в диаметре вдвое.

Кадр, снятый во время турнира по настольному теннису в рамках Игр Британского содружества.

Кадр, снятый во время турнира по настольному теннису в рамках Игр Британского содружества.

Американская актриса Джессика Честейн встретилась с Владимиром Зеленским в Киеве.

Американская актриса Джессика Честейн встретилась с Владимиром Зеленским в Киеве.