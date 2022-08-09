Картинки дня: 9 августа 2022 года, вторник

Израильские пляжи вновь полны посетителей после объявления о перемирии.
Столица Великобритании готовится к новой волне жаркой погоды. Синоптики прогнозируют обновление рекордов жары для августа в Лондоне.
Разрушенный в результате ракетного удара Израиля дом в Секторе Газа.
Посетительница церемонии инаугурации избранного президента Колумбии Густаво Петро.
Мусульманский праздник День Ашура в Тегеране, Иран.
Внушительная воронка, появившаяся в Чили в районе шахты по добыче меди, увеличилась в диаметре вдвое.
Кадр, снятый во время турнира по настольному теннису в рамках Игр Британского содружества.
Американская актриса Джессика Честейн встретилась с Владимиром Зеленским в Киеве.