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14 августа 2022 5:12

Москвичи спасаются от жары на озёрах в Косино

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Москвичи спасаются от жары на озёрах в Косино

Москвичи спасаются от жары на озёрах в Косино