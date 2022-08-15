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15 августа 2022 6:39

Картинки дня: 15 августа 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Грандиозный музыкальный фестиваль Sziget прошел в эти выходные в Будапеште

Грандиозный музыкальный фестиваль Sziget прошел в эти выходные в Будапеште

Гроза над Ирландией

Гроза над Ирландией

Уровень воды в Рейне, одной из основных рек для перевозки грузов в Европе, упал до рекордно низкой отметки

Уровень воды в Рейне, одной из основных рек для перевозки грузов в Европе, упал до рекордно низкой отметки

В результате взрыва в торговом центре Еревана «Сурмалу» количество погибших увеличилось до шести человек

В результате взрыва в торговом центре Еревана «Сурмалу» количество погибших увеличилось до шести человек

Мероприятия по случаю 77-й годовщины окончания Второй мировой войны прошли в Японии

Мероприятия по случаю 77-й годовщины окончания Второй мировой войны прошли в Японии

Пакинстан празднует День Независимости

Пакинстан празднует День Независимости

Лесные пожары бушуют в Испании

Лесные пожары бушуют в Испании

Красочный забег состоялся в латвийской Юрмале

Красочный забег состоялся в латвийской Юрмале

Международный конкурс "Морской десант-2022" начался в Калининградской области

Международный конкурс "Морской десант-2022" начался в Калининградской области