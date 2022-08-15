Картинки дня: 15 августа 2022 года, понедельник

Грандиозный музыкальный фестиваль Sziget прошел в эти выходные в Будапеште
Гроза над Ирландией
Уровень воды в Рейне, одной из основных рек для перевозки грузов в Европе, упал до рекордно низкой отметки
В результате взрыва в торговом центре Еревана «Сурмалу» количество погибших увеличилось до шести человек
Мероприятия по случаю 77-й годовщины окончания Второй мировой войны прошли в Японии
Пакинстан празднует День Независимости
Лесные пожары бушуют в Испании
Красочный забег состоялся в латвийской Юрмале
Международный конкурс "Морской десант-2022" начался в Калининградской области