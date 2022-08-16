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16 августа 2022 6:17

Картинки дня: 16 августа 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Индия отмечает 75-ю годовщину Дня независимости страны

Индия отмечает 75-ю годовщину Дня независимости страны

Гроза над Шотландией

Гроза над Шотландией

Национальный метеорологический центр Китая объявил красный уровень опасности из-за жаркой погоды

Национальный метеорологический центр Китая объявил красный уровень опасности из-за жаркой погоды

В суде ДНР предъявили обвинения пятерым воевавшим на стороне Украины иностранцам

В суде ДНР предъявили обвинения пятерым воевавшим на стороне Украины иностранцам

В Калифорнии бушуют лесные пожары

В Калифорнии бушуют лесные пожары

Власти Германии предполагают, что Польша виновата в крупной экологической катастрофе, после того как обнаружили ртуть в приграничной реке Одер

Власти Германии предполагают, что Польша виновата в крупной экологической катастрофе, после того как обнаружили ртуть в приграничной реке Одер

Международный военно-технический форум "Армия-2022" открылся в Подмосковье

Международный военно-технический форум "Армия-2022" открылся в Подмосковье

Уровень воды в реке Рейн в районе Кельна достиг 76 см из-за засухи

Уровень воды в реке Рейн в районе Кельна достиг 76 см из-за засухи

Бойцы движения "Талибан" празднуют первую годовщину захвата власти в Афганистане

Бойцы движения "Талибан" празднуют первую годовщину захвата власти в Афганистане