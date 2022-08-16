Картинки дня: 16 августа 2022 года, вторник

Индия отмечает 75-ю годовщину Дня независимости страны
Гроза над Шотландией
Национальный метеорологический центр Китая объявил красный уровень опасности из-за жаркой погоды
В суде ДНР предъявили обвинения пятерым воевавшим на стороне Украины иностранцам
В Калифорнии бушуют лесные пожары
Власти Германии предполагают, что Польша виновата в крупной экологической катастрофе, после того как обнаружили ртуть в приграничной реке Одер
Международный военно-технический форум "Армия-2022" открылся в Подмосковье
Уровень воды в реке Рейн в районе Кельна достиг 76 см из-за засухи
Бойцы движения "Талибан" празднуют первую годовщину захвата власти в Афганистане