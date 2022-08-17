Картинки дня: 17 августа 2022 года, среда

Уровень воды в реке Рейн в Германии снизился из-за засухи до критических отметок
Россия победила в Индивидуальной гонке экипажей первого дивизиона «Танкового биатлона»
Празднование Дня независимости проходит Индонезии
Гвардеец потерял сознание от жары во время еженедельного приема Папы Римского
Пожары продолжают уничтожать десятки тысяч гектаров леса в Испании
Грозы и ливни пришли на смену жаре в Великобритании
На форуме "Армия-2022" впервые показали макет новой Российской орбитальной станции
В Кении начались беспорядки после оглашения итогов президентских выборов
Железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма, поврежденные в результате взрывов боеприпасов, восстановлены