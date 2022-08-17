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17 августа 2022 6:34

Картинки дня: 17 августа 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
Уровень воды в реке Рейн в Германии снизился из-за засухи до критических отметок

Уровень воды в реке Рейн в Германии снизился из-за засухи до критических отметок

Россия победила в Индивидуальной гонке экипажей первого дивизиона «Танкового биатлона»

Россия победила в Индивидуальной гонке экипажей первого дивизиона «Танкового биатлона»

Празднование Дня независимости проходит Индонезии

Празднование Дня независимости проходит Индонезии

Гвардеец потерял сознание от жары во время еженедельного приема Папы Римского

Гвардеец потерял сознание от жары во время еженедельного приема Папы Римского

Пожары продолжают уничтожать десятки тысяч гектаров леса в Испании

Пожары продолжают уничтожать десятки тысяч гектаров леса в Испании

Грозы и ливни пришли на смену жаре в Великобритании

Грозы и ливни пришли на смену жаре в Великобритании

На форуме "Армия-2022" впервые показали макет новой Российской орбитальной станции

На форуме "Армия-2022" впервые показали макет новой Российской орбитальной станции

В Кении начались беспорядки после оглашения итогов президентских выборов

В Кении начались беспорядки после оглашения итогов президентских выборов

Железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма, поврежденные в результате взрывов боеприпасов, восстановлены

Железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма, поврежденные в результате взрывов боеприпасов, восстановлены