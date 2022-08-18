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18 августа 2022 5:54

Картинки дня: 18 августа 2022 года, четверг

Индийские школьники на празднике Джанмаштами, посвященном дню рождения бога Кришны.

Индийские школьники на празднике Джанмаштами, посвященном дню рождения бога Кришны.

Приток реки Луары во время небывалой засухи, обрушившейся на Францию летом 2022 года.

Приток реки Луары во время небывалой засухи, обрушившейся на Францию летом 2022 года.

Женихи исполняют традиционный танец Бараа во время своей свадьбы в городе Сана, Йемен.

Женихи исполняют традиционный танец Бараа во время своей свадьбы в городе Сана, Йемен.

Ветеринары проводят стоматологическую процедуру 16-летнему слону Мадхубале в зоопарке Карачи, Пакистан.

Ветеринары проводят стоматологическую процедуру 16-летнему слону Мадхубале в зоопарке Карачи, Пакистан.

В Венгрии проходят протесты против вырубки леса из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию.

В Венгрии проходят протесты против вырубки леса из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию.

Художник Киаран Галлахер создает граффити, изображающее кандидата в лидеры консервативной партии Великобритании Риши Сунака и Лиз Трасс.

Художник Киаран Галлахер создает граффити, изображающее кандидата в лидеры консервативной партии Великобритании Риши Сунака и Лиз Трасс.

В Мексике проходит операция по спасению шахтеров, которые оказались заперты в обрушившейся угольной шахте Кончас Норте в Сабинасе.

В Мексике проходит операция по спасению шахтеров, которые оказались заперты в обрушившейся угольной шахте Кончас Норте в Сабинасе.

Испанец Асьер Мартинес стал победителем на дистанции 110 м бега с барьерами на Чемпионате Европы 2022 в Мюнхене.

Испанец Асьер Мартинес стал победителем на дистанции 110 м бега с барьерами на Чемпионате Европы 2022 в Мюнхене.

Жителей Калифонии призвали сократить потребление электричества из-за экстремальной жары. Отключив кондиционеры, калифорнийцы отправились за прохладой на озеро Фолсом.

Жителей Калифонии призвали сократить потребление электричества из-за экстремальной жары. Отключив кондиционеры, калифорнийцы отправились за прохладой на озеро Фолсом.