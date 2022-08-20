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20 августа 2022 14:56

Картинки дня: 20 августа 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Одна из церемоний в храме в Ахмадабаде, Индия во время празднования дня рождения Кришны - ритуальная "ванна" из молока

Одна из церемоний в храме в Ахмадабаде, Индия во время празднования дня рождения Кришны - ритуальная "ванна" из молока

Соревнования по водному регби на плавучем поле размером 25 на 35 метров в Лозанне, Швейцария

Соревнования по водному регби на плавучем поле размером 25 на 35 метров в Лозанне, Швейцария

Карусель на масштабной Ярмарке штата Айова в Де-Мойне

Карусель на масштабной Ярмарке штата Айова в Де-Мойне

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Риме. Прыжки в воду с высоты 27 м среди мужчин

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Риме. Прыжки в воду с высоты 27 м среди мужчин

Канадская национальная выставка (CNE) открылась в Торонто после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса

Канадская национальная выставка (CNE) открылась в Торонто после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса

Ремонтные работы на одной из улиц Мадрида, Испания

Ремонтные работы на одной из улиц Мадрида, Испания

Пострадавшие от засухи террасные поля в деревне Фуюань в центральной части Китая

Пострадавшие от засухи террасные поля в деревне Фуюань в центральной части Китая

Эммануэль и Брижит Макрон на церемонии в Борм-ле-Мимоза, посвященной 78-й годовщине высадки союзников в Провансе в ходе Второй мировой войны, которая помогла освободить южную Францию

Эммануэль и Брижит Макрон на церемонии в Борм-ле-Мимоза, посвященной 78-й годовщине высадки союзников в Провансе в ходе Второй мировой войны, которая помогла освободить южную Францию

Массовая гибель рыбы произошла в Польше и Германии

Массовая гибель рыбы произошла в Польше и Германии