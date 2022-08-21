Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
21 августа 2022 13:32

Картинки дня: 21 августа 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Чемпионат Европы по легкой атлетике в Мюнхене. Финал соревнований по прыжкам с шестом среди мужчин

Чемпионат Европы по легкой атлетике в Мюнхене. Финал соревнований по прыжкам с шестом среди мужчин

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO

Из-за засухи в Китае река Янцзы обмелела, и некогда затопленная древняя буддийская статуя вновь показалась на вершине рифа острова Фоелян

Из-за засухи в Китае река Янцзы обмелела, и некогда затопленная древняя буддийская статуя вновь показалась на вершине рифа острова Фоелян

Фестиваль воздушных змеев Fly With Me в Лондоне, посвященный афганской культуре

Фестиваль воздушных змеев Fly With Me в Лондоне, посвященный афганской культуре

Традиционная забава на Мальте во время празднования дня Святого Джулиана: бег по гостре - столбу, намазанному салом

Традиционная забава на Мальте во время празднования дня Святого Джулиана: бег по гостре - столбу, намазанному салом

Парикмахер бреет швейной нитью одного из 99 спасенных у берегов Туниса мигрантов

Парикмахер бреет швейной нитью одного из 99 спасенных у берегов Туниса мигрантов

Торжества перед официальной церемонией коронации нового правителя зулусов Мисузулу ка Звелитини в Нонгоме, Южная Африка

Торжества перед официальной церемонией коронации нового правителя зулусов Мисузулу ка Звелитини в Нонгоме, Южная Африка

«Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0

«Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0

Гонки Гран-при Австрии MotoGP в Шпильберге

Гонки Гран-при Австрии MotoGP в Шпильберге