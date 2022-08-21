Картинки дня: 21 августа 2022 года, суббота

Чемпионат Европы по легкой атлетике в Мюнхене. Финал соревнований по прыжкам с шестом среди мужчин
Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO
Из-за засухи в Китае река Янцзы обмелела, и некогда затопленная древняя буддийская статуя вновь показалась на вершине рифа острова Фоелян
Фестиваль воздушных змеев Fly With Me в Лондоне, посвященный афганской культуре
Традиционная забава на Мальте во время празднования дня Святого Джулиана: бег по гостре - столбу, намазанному салом
Парикмахер бреет швейной нитью одного из 99 спасенных у берегов Туниса мигрантов
Торжества перед официальной церемонией коронации нового правителя зулусов Мисузулу ка Звелитини в Нонгоме, Южная Африка
«Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0
Гонки Гран-при Австрии MotoGP в Шпильберге