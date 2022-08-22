Картинки дня: 22 августа 2022 года, понедельник

Итальянский легкоатлет Йеманеберхан Криппа празднует победу на дистанции 10 000 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике.
Торговля картофелем на рынке в Мариуполе, ДНР.
Десятки человек погибли в результате атаки боевиков на международный отель в столице Сомали.
Болельщики футбольного клуба "Лидс" празднуют забитый мяч своих кумиров в игре с "Челси".
Собака выглядывает из разрушенного здания в донбасском Бахмуте.
В НФЛ проходят предсезонные игры, в которых хватает зрелищных моментов.
Активистки с лозунгами «Газовое эмбарго - сейчас!» попытались сорвать официальное мероприятие канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и подтвердил свой титул чемпиона мира.