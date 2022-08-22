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22 августа 2022 2:58

Картинки дня: 22 августа 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Итальянский легкоатлет Йеманеберхан Криппа празднует победу на дистанции 10 000 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике.

Итальянский легкоатлет Йеманеберхан Криппа празднует победу на дистанции 10 000 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике.

Торговля картофелем на рынке в Мариуполе, ДНР.

Торговля картофелем на рынке в Мариуполе, ДНР.

Десятки человек погибли в результате атаки боевиков на международный отель в столице Сомали.

Десятки человек погибли в результате атаки боевиков на международный отель в столице Сомали.

Болельщики футбольного клуба "Лидс" празднуют забитый мяч своих кумиров в игре с "Челси".

Болельщики футбольного клуба "Лидс" празднуют забитый мяч своих кумиров в игре с "Челси".

Собака выглядывает из разрушенного здания в донбасском Бахмуте.

Собака выглядывает из разрушенного здания в донбасском Бахмуте.

В НФЛ проходят предсезонные игры, в которых хватает зрелищных моментов.

В НФЛ проходят предсезонные игры, в которых хватает зрелищных моментов.

Активистки с лозунгами «Газовое эмбарго - сейчас!» попытались сорвать официальное мероприятие канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Активистки с лозунгами «Газовое эмбарго - сейчас!» попытались сорвать официальное мероприятие канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и подтвердил свой титул чемпиона мира.

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и подтвердил свой титул чемпиона мира.