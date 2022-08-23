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23 августа 2022 3:33

Картинки дня: 23 августа 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Стихийный мемориал в память о Дарье Дугиной в центре Москвы.

Стихийный мемориал в память о Дарье Дугиной в центре Москвы.

В Калифорнии из-за засухи пересыхает одно из крупнейших водохранилищ штата.

В Калифорнии из-за засухи пересыхает одно из крупнейших водохранилищ штата.

В Лондоне после столкновения автомобиль перелетел ограждения и приземлился на путях железной дороги.

В Лондоне после столкновения автомобиль перелетел ограждения и приземлился на путях железной дороги.

В России отпраздновали День Государственного флага.

В России отпраздновали День Государственного флага.

В британском морском городе Феликсстоу восьмой день идет забастовка двух тысяч портовых рабочих, основное требование которых - увеличение оплаты труда на фоне роста цен и тарифов.

В британском морском городе Феликсстоу восьмой день идет забастовка двух тысяч портовых рабочих, основное требование которых - увеличение оплаты труда на фоне роста цен и тарифов.

В Шанхае из-за засухи власти города пошли на беспрецедентные меры по экономии электроэнергии.

В Шанхае из-за засухи власти города пошли на беспрецедентные меры по экономии электроэнергии.

Бойцы ВСУ ведут огонь из миномета на донбасском фронте.

Бойцы ВСУ ведут огонь из миномета на донбасском фронте.

В Италии прошли традиционные скачки Палио, в которых лошади пронеслись по старинным улочкам без наездников.

В Италии прошли традиционные скачки Палио, в которых лошади пронеслись по старинным улочкам без наездников.