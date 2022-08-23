Картинки дня: 23 августа 2022 года, вторник

Стихийный мемориал в память о Дарье Дугиной в центре Москвы.
В Калифорнии из-за засухи пересыхает одно из крупнейших водохранилищ штата.
В Лондоне после столкновения автомобиль перелетел ограждения и приземлился на путях железной дороги.
В России отпраздновали День Государственного флага.
В британском морском городе Феликсстоу восьмой день идет забастовка двух тысяч портовых рабочих, основное требование которых - увеличение оплаты труда на фоне роста цен и тарифов.
В Шанхае из-за засухи власти города пошли на беспрецедентные меры по экономии электроэнергии.
Бойцы ВСУ ведут огонь из миномета на донбасском фронте.
В Италии прошли традиционные скачки Палио, в которых лошади пронеслись по старинным улочкам без наездников.