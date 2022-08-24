Картинки дня: 24 августа 2022 года, среда

В Швейцарии пытаются спасти уникальные ледники, которые демонстрируют рекордные темпы таяния из-за рекордно жаркого лета.
Противник президента Мадуров размахивает костью на оппозиционном митинге в Каракасе, Венесуэла.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
Один из наиболее сохранившихся черепов тиранозавра экспонируется на выставке в Берлине.
Украинские военные нанесли ракетный удар по администрации ДНР В Донецке.
Снос пострадавшего в ходе боев за город дома в Мариуполе.
Палестинские художницы рисуют картины в пострадавшем от обстрелов доме в Секторе Газа.
Фанаты клуба "Манчестер Юнайтед" протестуют против менеджмента американских владельцев команды.
Красочный митинг сторонников партии "Унита" в Анголе.