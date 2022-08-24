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24 августа 2022 2:46

Картинки дня: 24 августа 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
В Швейцарии пытаются спасти уникальные ледники, которые демонстрируют рекордные темпы таяния из-за рекордно жаркого лета.

В Швейцарии пытаются спасти уникальные ледники, которые демонстрируют рекордные темпы таяния из-за рекордно жаркого лета.

Противник президента Мадуров размахивает костью на оппозиционном митинге в Каракасе, Венесуэла.

Противник президента Мадуров размахивает костью на оппозиционном митинге в Каракасе, Венесуэла.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Один из наиболее сохранившихся черепов тиранозавра экспонируется на выставке в Берлине.

Один из наиболее сохранившихся черепов тиранозавра экспонируется на выставке в Берлине.

Украинские военные нанесли ракетный удар по администрации ДНР В Донецке.

Украинские военные нанесли ракетный удар по администрации ДНР В Донецке.

Снос пострадавшего в ходе боев за город дома в Мариуполе.

Снос пострадавшего в ходе боев за город дома в Мариуполе.

Палестинские художницы рисуют картины в пострадавшем от обстрелов доме в Секторе Газа.

Палестинские художницы рисуют картины в пострадавшем от обстрелов доме в Секторе Газа.

Фанаты клуба "Манчестер Юнайтед" протестуют против менеджмента американских владельцев команды.

Фанаты клуба "Манчестер Юнайтед" протестуют против менеджмента американских владельцев команды.

Красочный митинг сторонников партии "Унита" в Анголе.

Красочный митинг сторонников партии "Унита" в Анголе.