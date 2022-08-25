Картинки дня: 25 августа 2022 года, четверг

Мужчина переносит своего сына на затопленных наводнением улицах столицы Судана.
Украинские беженцы отметили День независимости Украины серией шествий в крупнейших городах Европы.
В ЮАР началась всеобщая забастовка профсоюзов, добивающихся повышения оплаты труда на фоне роста цен.
Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев, где на "Аллее мужества" открыли его именную табличку.
Журналисты столпились у окна избирательного участка во время голосования действующего президента Анголы.
Дым от горящего гипермаркета "Галактика" в Донецке, ДНР.
Вечерняя продажа котят на рынке домашних животных в Пекине.