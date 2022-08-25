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25 августа 2022 3:49

Картинки дня: 25 августа 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Мужчина переносит своего сына на затопленных наводнением улицах столицы Судана.

Мужчина переносит своего сына на затопленных наводнением улицах столицы Судана.

Украинские беженцы отметили День независимости Украины серией шествий в крупнейших городах Европы.

Украинские беженцы отметили День независимости Украины серией шествий в крупнейших городах Европы.

В ЮАР началась всеобщая забастовка профсоюзов, добивающихся повышения оплаты труда на фоне роста цен.

В ЮАР началась всеобщая забастовка профсоюзов, добивающихся повышения оплаты труда на фоне роста цен.

Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев, где на "Аллее мужества" открыли его именную табличку.

Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев, где на "Аллее мужества" открыли его именную табличку.

Журналисты столпились у окна избирательного участка во время голосования действующего президента Анголы.

Журналисты столпились у окна избирательного участка во время голосования действующего президента Анголы.

Дым от горящего гипермаркета "Галактика" в Донецке, ДНР.

Дым от горящего гипермаркета "Галактика" в Донецке, ДНР.

Вечерняя продажа котят на рынке домашних животных в Пекине.

Вечерняя продажа котят на рынке домашних животных в Пекине.