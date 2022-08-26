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26 августа 2022 2:50

Картинки дня: 26 августа 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
В Кёльне открылась крупнейшая европейская выставка индустрии видеоигр Gamescom.

В Кёльне открылась крупнейшая европейская выставка индустрии видеоигр Gamescom.

Торговка куриными яйцами проходит мимо рыбака на морском побережье Анголы.

Торговка куриными яйцами проходит мимо рыбака на морском побережье Анголы.

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин тепло приветствует президента республики Кыргызстан Садыра Жапарова.

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин тепло приветствует президента республики Кыргызстан Садыра Жапарова.

Дети перебегают мост через реку мусора на окраинах Джакарты, Индонезия.

Дети перебегают мост через реку мусора на окраинах Джакарты, Индонезия.

Районный суд Екатеринбурга в четверг избрал меру пресечения бывшему мэру города Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Районный суд Екатеринбурга в четверг избрал меру пресечения бывшему мэру города Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Гигантский символ российской специальной военной операции на здании театра в Ижевске.

Гигантский символ российской специальной военной операции на здании театра в Ижевске.

Китайский фермер борется с "диким" огнем, охватившим его поле в результате долгой засухи.

Китайский фермер борется с "диким" огнем, охватившим его поле в результате долгой засухи.

Тренировка школьной команды по крикету в Зимбабве.

Тренировка школьной команды по крикету в Зимбабве.