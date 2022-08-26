Картинки дня: 26 августа 2022 года, пятница

В Кёльне открылась крупнейшая европейская выставка индустрии видеоигр Gamescom.
Торговка куриными яйцами проходит мимо рыбака на морском побережье Анголы.
Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин тепло приветствует президента республики Кыргызстан Садыра Жапарова.
Дети перебегают мост через реку мусора на окраинах Джакарты, Индонезия.
Районный суд Екатеринбурга в четверг избрал меру пресечения бывшему мэру города Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации Вооруженных сил РФ.
Гигантский символ российской специальной военной операции на здании театра в Ижевске.
Китайский фермер борется с "диким" огнем, охватившим его поле в результате долгой засухи.
Тренировка школьной команды по крикету в Зимбабве.