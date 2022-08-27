Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
27 августа 2022 6:41

Картинки дня: 27 августа 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Космонавт Анна Кикина во время пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения между Госкорпорацией "Роскосмос" и НАСА о перекрестных полетах

Космонавт Анна Кикина во время пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения между Госкорпорацией "Роскосмос" и НАСА о перекрестных полетах

Президент Бразилии неплохо держится в седле

Президент Бразилии неплохо держится в седле

31 августа - 25-я годовщина смерти принцессы Дианы

31 августа - 25-я годовщина смерти принцессы Дианы

Столкновения палестинцев с израильскими военными произошли близ города Тулькарм на Западном берегу

Столкновения палестинцев с израильскими военными произошли близ города Тулькарм на Западном берегу

От наводнений в Пакистане за последние два месяца погибли более 900 человек

От наводнений в Пакистане за последние два месяца погибли более 900 человек

В Нидерландах 700 человек провели несколько ночей перед забором центра приема беженцев в городе Тер-Апель из-за нехватки мест

В Нидерландах 700 человек провели несколько ночей перед забором центра приема беженцев в городе Тер-Апель из-за нехватки мест

Последние жаркие выходные в Москве

Последние жаркие выходные в Москве

Запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках миссии "Артемида-1" запланирован на 29 августа

Запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках миссии "Артемида-1" запланирован на 29 августа

На пароме с 82 пассажирами, следующем в порт Манилы, произошел пожар

На пароме с 82 пассажирами, следующем в порт Манилы, произошел пожар