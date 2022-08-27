Картинки дня: 27 августа 2022 года, суббота

Космонавт Анна Кикина во время пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения между Госкорпорацией "Роскосмос" и НАСА о перекрестных полетах
Президент Бразилии неплохо держится в седле
31 августа - 25-я годовщина смерти принцессы Дианы
Столкновения палестинцев с израильскими военными произошли близ города Тулькарм на Западном берегу
От наводнений в Пакистане за последние два месяца погибли более 900 человек
В Нидерландах 700 человек провели несколько ночей перед забором центра приема беженцев в городе Тер-Апель из-за нехватки мест
Последние жаркие выходные в Москве
Запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках миссии "Артемида-1" запланирован на 29 августа
На пароме с 82 пассажирами, следующем в порт Манилы, произошел пожар