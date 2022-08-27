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27 августа 2022 9:27

Открытие XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Открытие XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве

Открытие XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве