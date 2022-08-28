Картинки дня: 28 августа 2022 года, воскресенье

Не менее семи полицейских пострадали в ходе столкновений между манифестантами и стражами порядка, которые вспыхнули на митинге в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер в Буэнос-Айресе
В Сальвадоре открылся новый парк развлечений
Утро в Сиднее
В Латвии прошел ежегодный праздник «Ночь костров»
В эти выходные в Берлине проходит фестиваль электронной музыки
В Бельгии состоялся этап Гран-при "Формулы 1"
От наводнений в Пакистане погибли более 900 человек
Польские и чешские военно-воздушные силы будут патрулировать воздушное пространство Словакии после прекращения эксплуатации истребителей МиГ-29
Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Мексике