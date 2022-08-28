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28 августа 2022 4:48

Картинки дня: 28 августа 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Не менее семи полицейских пострадали в ходе столкновений между манифестантами и стражами порядка, которые вспыхнули на митинге в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер в Буэнос-Айресе

Не менее семи полицейских пострадали в ходе столкновений между манифестантами и стражами порядка, которые вспыхнули на митинге в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер в Буэнос-Айресе

В Сальвадоре открылся новый парк развлечений

В Сальвадоре открылся новый парк развлечений

Утро в Сиднее

Утро в Сиднее

В Латвии прошел ежегодный праздник «Ночь костров»

В Латвии прошел ежегодный праздник «Ночь костров»

В эти выходные в Берлине проходит фестиваль электронной музыки

В эти выходные в Берлине проходит фестиваль электронной музыки

В Бельгии состоялся этап Гран-при "Формулы 1"

В Бельгии состоялся этап Гран-при "Формулы 1"

От наводнений в Пакистане погибли более 900 человек

От наводнений в Пакистане погибли более 900 человек

Польские и чешские военно-воздушные силы будут патрулировать воздушное пространство Словакии после прекращения эксплуатации истребителей МиГ-29

Польские и чешские военно-воздушные силы будут патрулировать воздушное пространство Словакии после прекращения эксплуатации истребителей МиГ-29

Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Мексике

Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Мексике