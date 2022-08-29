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29 августа 2022 6:04

Картинки дня: 29 августа 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Ежегодный карнавал состоялся в лондонском районе Ноттинг-Хилл

Ежегодный карнавал состоялся в лондонском районе Ноттинг-Хилл

Салют в честь Дня святого Иштвана в Будапеште

Салют в честь Дня святого Иштвана в Будапеште

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Грани-при Бельгии "Формулы-1"

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Грани-при Бельгии "Формулы-1"

От наводнений в Пакистане за последние два месяца погибли более 1000 человек

От наводнений в Пакистане за последние два месяца погибли более 1000 человек

По меньшей мере 32 человека погибли в результате столкновений в столице Ливии Триполи

По меньшей мере 32 человека погибли в результате столкновений в столице Ливии Триполи

В Индии снесли два небоскреба из-за нарушения строительных норм

В Индии снесли два небоскреба из-за нарушения строительных норм

Митинг в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер прошел в Буэнос-Айресе

Митинг в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер прошел в Буэнос-Айресе

Группа Red Hot Chili Peppers на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2022 в Ньюарке

Группа Red Hot Chili Peppers на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2022 в Ньюарке

В Китае вновь объявлено "оранжевое" предупреждение в связи с засухой

В Китае вновь объявлено "оранжевое" предупреждение в связи с засухой