Картинки дня: 29 августа 2022 года, понедельник

Ежегодный карнавал состоялся в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Салют в честь Дня святого Иштвана в Будапеште
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Грани-при Бельгии "Формулы-1"
От наводнений в Пакистане за последние два месяца погибли более 1000 человек
По меньшей мере 32 человека погибли в результате столкновений в столице Ливии Триполи
В Индии снесли два небоскреба из-за нарушения строительных норм
Митинг в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер прошел в Буэнос-Айресе
Группа Red Hot Chili Peppers на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2022 в Ньюарке
В Китае вновь объявлено "оранжевое" предупреждение в связи с засухой