Картинки дня: 30 августа 2022 года, вторник

Запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках миссии "Артемида-1" отменили из-за технических проблем
Ежегодный карнавал состоялся в лондонском районе Ноттинг-Хилл
Власти китайского Чунцина ужесточили ограничения на фоне новой вспышки COVID-19
Россиянин Даниил Медведев, занимающий первое место рейтинга ATP, справился со 111-м теннисистом мировой классификации Стефаном Козловым из США в первом круге турнира "Большого шлема" в Нью-Йорке
От наводнений в Пакистане за последние два месяца погибли более 1000 человек
Сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра взяли штурмом Дворец республики в Багдаде
Подготовка к 79-му кинофестивалю проходит в Венеции
Столкновения между отрядами, лояльными главе Правительства Абдельхамиду Дбейбе с одной стороны и избранному парламентом премьер-министру Фатхи Башаге с другой стороны, продолжаются в столице Ливии Триполи
Из-за продолжительной жары в Китае пересохли реки