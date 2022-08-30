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30 августа 2022 6:12

Картинки дня: 30 августа 2022 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках миссии "Артемида-1" отменили из-за технических проблем

Запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках миссии "Артемида-1" отменили из-за технических проблем

Ежегодный карнавал состоялся в лондонском районе Ноттинг-Хилл

Ежегодный карнавал состоялся в лондонском районе Ноттинг-Хилл

Власти китайского Чунцина ужесточили ограничения на фоне новой вспышки COVID-19

Власти китайского Чунцина ужесточили ограничения на фоне новой вспышки COVID-19

Россиянин Даниил Медведев, занимающий первое место рейтинга ATP, справился со 111-м теннисистом мировой классификации Стефаном Козловым из США в первом круге турнира "Большого шлема" в Нью-Йорке

Россиянин Даниил Медведев, занимающий первое место рейтинга ATP, справился со 111-м теннисистом мировой классификации Стефаном Козловым из США в первом круге турнира "Большого шлема" в Нью-Йорке

От наводнений в Пакистане за последние два месяца погибли более 1000 человек

От наводнений в Пакистане за последние два месяца погибли более 1000 человек

Сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра взяли штурмом Дворец республики в Багдаде

Сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра взяли штурмом Дворец республики в Багдаде

Подготовка к 79-му кинофестивалю проходит в Венеции

Подготовка к 79-му кинофестивалю проходит в Венеции

Столкновения между отрядами, лояльными главе Правительства Абдельхамиду Дбейбе с одной стороны и избранному парламентом премьер-министру Фатхи Башаге с другой стороны, продолжаются в столице Ливии Триполи

Столкновения между отрядами, лояльными главе Правительства Абдельхамиду Дбейбе с одной стороны и избранному парламентом премьер-министру Фатхи Башаге с другой стороны, продолжаются в столице Ливии Триполи

Из-за продолжительной жары в Китае пересохли реки

Из-за продолжительной жары в Китае пересохли реки