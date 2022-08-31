Картинки дня: 31 августа 2022 года, среда

31 августа - 25 лет со дня смерти принцессы Дианы
Празднование Дня независимости проходит в Малайзии
Жертвами наводнения в Пакистане стали 1 100 человек
Украинские войска вновь обстреляли Энергодар из американских гаубиц
В Испании бушуют лесные пожары
Не менее 30 человек погибли в результате вооруженных столкновений в Багдаде
Грузовое судно OS 35 частично затонуло в бухте Гибралтара после столкновения с СПГ-танкером
Новые изображения, полученные телескопом Хаббл и телескопом Джеймса Уэбба, показали Фантомную галактику, спираль солнечных систем, удаленную от Земли на 32 миллиона световых лет
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев