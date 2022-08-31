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31 августа 2022 6:15

Картинки дня: 31 августа 2022 года, среда

REUTERS
REUTERS
31 августа - 25 лет со дня смерти принцессы Дианы

31 августа - 25 лет со дня смерти принцессы Дианы

Празднование Дня независимости проходит в Малайзии

Празднование Дня независимости проходит в Малайзии

Жертвами наводнения в Пакистане стали 1 100 человек

Жертвами наводнения в Пакистане стали 1 100 человек

Украинские войска вновь обстреляли Энергодар из американских гаубиц

Украинские войска вновь обстреляли Энергодар из американских гаубиц

В Испании бушуют лесные пожары

В Испании бушуют лесные пожары

Не менее 30 человек погибли в результате вооруженных столкновений в Багдаде

Не менее 30 человек погибли в результате вооруженных столкновений в Багдаде

Грузовое судно OS 35 частично затонуло в бухте Гибралтара после столкновения с СПГ-танкером

Грузовое судно OS 35 частично затонуло в бухте Гибралтара после столкновения с СПГ-танкером

Новые изображения, полученные телескопом Хаббл и телескопом Джеймса Уэбба, показали Фантомную галактику, спираль солнечных систем, удаленную от Земли на 32 миллиона световых лет

Новые изображения, полученные телескопом Хаббл и телескопом Джеймса Уэбба, показали Фантомную галактику, спираль солнечных систем, удаленную от Земли на 32 миллиона световых лет

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев