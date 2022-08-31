31 августа 2022 10:47

Красоты Чукотского полуострова в объективе фотокорреспондента "КП" Владимира Веленгурина

Эти фото сделаны на Чукотке примерно с высоты птичьего полета. Фотокорреспондент "КП" Владимир Веленгурин делал снимки с вертолета, дрона и горных вершин. Места на фотографиях самые разные, в сотнях километрах друг от друга. Но их объединяет безумная красота. Всего на два летних месяца Чукотка освобождается от снежного покрова и предстает перед зрителем в своей обнаженной летней красоте. С бесконечными горными рельефами, озерами и семью тысячами больших и малых рек, текущими по тундре. Чукотка - самый удаленный уголок нашей страны. Можно написать "восточный", но, на самом деле, часть Чукотки находится в Западном полушарии нашей планеты. По площади Чукотка занимает 721000 квадратных километра чрезвычайно красивых мест и стоит на 7 месте по территории всех субъектов РФ. По площади Чукотка сравнима с Францией!