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1 сентября 2022 7:06

Картинки дня: 1 сентября 2022 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Певица Аврил Лавин получила именную звезду на аллее Славы в Голливуде

Певица Аврил Лавин получила именную звезду на аллее Славы в Голливуде

В Испании впервые после пандемии COVID провели помидорные бои "Томатина". Эта традиция сегодня отмечает свое 75-летие. Для праздника заготовили 130 тонн спелых томатов. Участие в битве приняли более 14 тысяч человек

В Испании впервые после пандемии COVID провели помидорные бои "Томатина". Эта традиция сегодня отмечает свое 75-летие. Для праздника заготовили 130 тонн спелых томатов. Участие в битве приняли более 14 тысяч человек

В Великобритании почтили память принцессы Дианы в 25-ю годовщину со дня ее смерти

В Великобритании почтили память принцессы Дианы в 25-ю годовщину со дня ее смерти

Российские космонавты и астронавт NASA приступили к итоговым предполетным экзаменам на тренажере российского сегмента Международной космической станции

Российские космонавты и астронавт NASA приступили к итоговым предполетным экзаменам на тренажере российского сегмента Международной космической станции

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Лесные пожары бушуют в Калифорнии

Лесные пожары бушуют в Калифорнии

Треть Пакистана оказалась под водой из-за муссонных дождей

Треть Пакистана оказалась под водой из-за муссонных дождей

Актриса Катрин Денев на церемонии открытия 79-го Венецианского международного кинофестиваля

Актриса Катрин Денев на церемонии открытия 79-го Венецианского международного кинофестиваля

В Приморском крае прошло открытие военных учений "Восток-2022"

В Приморском крае прошло открытие военных учений "Восток-2022"