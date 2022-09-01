Картинки дня: 1 сентября 2022 года, четверг

Певица Аврил Лавин получила именную звезду на аллее Славы в Голливуде
В Испании впервые после пандемии COVID провели помидорные бои "Томатина". Эта традиция сегодня отмечает свое 75-летие. Для праздника заготовили 130 тонн спелых томатов. Участие в битве приняли более 14 тысяч человек
В Великобритании почтили память принцессы Дианы в 25-ю годовщину со дня ее смерти
Российские космонавты и астронавт NASA приступили к итоговым предполетным экзаменам на тренажере российского сегмента Международной космической станции
Даниил Медведев вышел в третий круг US Open
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В Приморском крае прошло открытие военных учений "Восток-2022"