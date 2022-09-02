Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
2 сентября 2022 6:33

Картинки дня: 2 сентября 2022 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Президент России Владимир Путин в рамках визита в Калининград и во время посещения Музейного и театрально-образовательного комплекса провел открытый урок «Разговор о важном»

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Калининград и во время посещения Музейного и театрально-образовательного комплекса провел открытый урок «Разговор о важном»

В Великобритании почтили память принцессы Дианы в 25-ю годовщину со дня ее смерти

В Великобритании почтили память принцессы Дианы в 25-ю годовщину со дня ее смерти

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила Запорожскую атомную станцию

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила Запорожскую атомную станцию

Небо над Калифорнией окрасилось в кроваво-оранжевый цвет. Это зарево от масштабного пожара, который пытаются потушить спасатели. Огонь уже охватил более пяти тысяч гектаров и подступает к Лос-Анджелесу

Небо над Калифорнией окрасилось в кроваво-оранжевый цвет. Это зарево от масштабного пожара, который пытаются потушить спасатели. Огонь уже охватил более пяти тысяч гектаров и подступает к Лос-Анджелесу

Пилоты авиакомпании Lufthansa проводят забастовку с требованием повышения зарплат

Пилоты авиакомпании Lufthansa проводят забастовку с требованием повышения зарплат

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг US Open

Поле подсолнухов в пригороде немецкого Франкфурта

Поле подсолнухов в пригороде немецкого Франкфурта

Не менее 72 регионов Пакистана признали пострадавшими в результате наводнений

Не менее 72 регионов Пакистана признали пострадавшими в результате наводнений

В Германии цены на бензин и общественный транспорт резко выросли 1 сентября, так как истек срок действия государственных субсидий

В Германии цены на бензин и общественный транспорт резко выросли 1 сентября, так как истек срок действия государственных субсидий