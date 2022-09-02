Картинки дня: 2 сентября 2022 года, пятница

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Калининград и во время посещения Музейного и театрально-образовательного комплекса провел открытый урок «Разговор о важном»
В Великобритании почтили память принцессы Дианы в 25-ю годовщину со дня ее смерти
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила Запорожскую атомную станцию
Небо над Калифорнией окрасилось в кроваво-оранжевый цвет. Это зарево от масштабного пожара, который пытаются потушить спасатели. Огонь уже охватил более пяти тысяч гектаров и подступает к Лос-Анджелесу
Пилоты авиакомпании Lufthansa проводят забастовку с требованием повышения зарплат
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг US Open
Поле подсолнухов в пригороде немецкого Франкфурта
Не менее 72 регионов Пакистана признали пострадавшими в результате наводнений
В Германии цены на бензин и общественный транспорт резко выросли 1 сентября, так как истек срок действия государственных субсидий