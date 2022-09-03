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3 сентября 2022 16:55

Картинки дня: 3 сентября 2022 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Греческая черепаха с двумя головами, названная в честь римского двуликого бога Януса, готовится встретить свое 25-летие в Музее естественной истории в Женеве, Швейцария

Греческая черепаха с двумя головами, названная в честь римского двуликого бога Януса, готовится встретить свое 25-летие в Музее естественной истории в Женеве, Швейцария

Серена Уильямс в 3-м круге турнира US Open проиграла австралийке Айле Томлянович и объявила о завершении карьеры

Серена Уильямс в 3-м круге турнира US Open проиграла австралийке Айле Томлянович и объявила о завершении карьеры

Самая высокая ветряная электростанции в Европе SwissWinds на высоте 2500 м, недалеко от перевала Нюфенен в Грие, Швейцария

Самая высокая ветряная электростанции в Европе SwissWinds на высоте 2500 м, недалеко от перевала Нюфенен в Грие, Швейцария

Певица Алла Пугачева выходит из Колонного зала Дома Союзов, где проходила панихида по первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву

Певица Алла Пугачева выходит из Колонного зала Дома Союзов, где проходила панихида по первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву

В Калифорнии продолжают полыхать пожары

В Калифорнии продолжают полыхать пожары

Полицейский вертолет кружит над собравщимися на акцию протеста после попытки покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер

Полицейский вертолет кружит над собравщимися на акцию протеста после попытки покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер

Мужчина едет на моноцикле вдоль реки Хуанпу во время приближения тайфуна «Хиннамнор» в Шанхае, Китай

Мужчина едет на моноцикле вдоль реки Хуанпу во время приближения тайфуна «Хиннамнор» в Шанхае, Китай

Женщина пытается навести порядок в доме после наводнения в Новшере, Пакистан

Женщина пытается навести порядок в доме после наводнения в Новшере, Пакистан

Певец The Weeknd выступает во время своего тура After Hours til Dawn на стадионе SoFi в Инглвуде, Калифорния

Певец The Weeknd выступает во время своего тура After Hours til Dawn на стадионе SoFi в Инглвуде, Калифорния