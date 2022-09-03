Картинки дня: 3 сентября 2022 года, суббота

Греческая черепаха с двумя головами, названная в честь римского двуликого бога Януса, готовится встретить свое 25-летие в Музее естественной истории в Женеве, Швейцария
Серена Уильямс в 3-м круге турнира US Open проиграла австралийке Айле Томлянович и объявила о завершении карьеры
Самая высокая ветряная электростанции в Европе SwissWinds на высоте 2500 м, недалеко от перевала Нюфенен в Грие, Швейцария
Певица Алла Пугачева выходит из Колонного зала Дома Союзов, где проходила панихида по первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву
В Калифорнии продолжают полыхать пожары
Полицейский вертолет кружит над собравщимися на акцию протеста после попытки покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер
Мужчина едет на моноцикле вдоль реки Хуанпу во время приближения тайфуна «Хиннамнор» в Шанхае, Китай
Женщина пытается навести порядок в доме после наводнения в Новшере, Пакистан
Певец The Weeknd выступает во время своего тура After Hours til Dawn на стадионе SoFi в Инглвуде, Калифорния