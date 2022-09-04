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4 сентября 2022 11:16

Картинки дня: 4 сентября 2022 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Популярный американский диджей Marshmello выступает на музыкальном фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Популярный американский диджей Marshmello выступает на музыкальном фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро, Бразилия

В Москве простились с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым

В Москве простились с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым

Ежегодный зулусский танец тростника (Умхланга) в Королевском дворце Эмачобени, Ингвавум, Южная Африка

Ежегодный зулусский танец тростника (Умхланга) в Королевском дворце Эмачобени, Ингвавум, Южная Африка

Крикет. Победители Финала Сотни праднуют свой успех

Крикет. Победители Финала Сотни праднуют свой успех

Участники традиционного фестиваля Braemar Highland Gathering (Игры горцев) в Бремаре, Шотландия

Участники традиционного фестиваля Braemar Highland Gathering (Игры горцев) в Бремаре, Шотландия

Чемпионка мира по версиям WBO и IBF Микаэла Майер позирует перед боем против чемпионки по версии WBC Алисии Баумгарднер (обе - США)

Чемпионка мира по версиям WBO и IBF Микаэла Майер позирует перед боем против чемпионки по версии WBC Алисии Баумгарднер (обе - США)

Мальчик-инвалид после наводнения в Новшере, Пакистан

Мальчик-инвалид после наводнения в Новшере, Пакистан

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, США

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, США

Компания пакистанцев играет в крикет на парковке возле торгового центра в Миссиссоге, Канада

Компания пакистанцев играет в крикет на парковке возле торгового центра в Миссиссоге, Канада