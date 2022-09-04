Картинки дня: 4 сентября 2022 года, воскресенье

Популярный американский диджей Marshmello выступает на музыкальном фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро, Бразилия
В Москве простились с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым
Ежегодный зулусский танец тростника (Умхланга) в Королевском дворце Эмачобени, Ингвавум, Южная Африка
Крикет. Победители Финала Сотни праднуют свой успех
Участники традиционного фестиваля Braemar Highland Gathering (Игры горцев) в Бремаре, Шотландия
Чемпионка мира по версиям WBO и IBF Микаэла Майер позирует перед боем против чемпионки по версии WBC Алисии Баумгарднер (обе - США)
Мальчик-инвалид после наводнения в Новшере, Пакистан
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, США
Компания пакистанцев играет в крикет на парковке возле торгового центра в Миссиссоге, Канада