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5 сентября 2022 2:43

Картинки дня: 5 сентября 2022 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Актриса Сэйди Синк на премьере фильма "Кит" в рамках Венецианского кинофестиваля.

Актриса Сэйди Синк на премьере фильма "Кит" в рамках Венецианского кинофестиваля.

Вратарь футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Дэвид де Ги радуется голу своей команды в ворота "Арсенала".

Вратарь футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Дэвид де Ги радуется голу своей команды в ворота "Арсенала".

Болиды Формулы-1 проходят поворот во время гран-при Нидерландов.

Болиды Формулы-1 проходят поворот во время гран-при Нидерландов.

Работа строительной техники на месте обрушившегося здания в столице Нигерии.

Работа строительной техники на месте обрушившегося здания в столице Нигерии.

В Чили состоялось голосования по изменениям в Конституцию государства.

В Чили состоялось голосования по изменениям в Конституцию государства.

Работа криминалистов на месте тройного убийства в центре Дублина, Ирландия.

Работа криминалистов на месте тройного убийства в центре Дублина, Ирландия.

Израильские солдаты изучают следы пуль на автобусе в районе Западного берега реки Иордан.

Израильские солдаты изучают следы пуль на автобусе в районе Западного берега реки Иордан.

Девочка несет на руках младшую сестру в дни сезона дождей, Пакистан.

Девочка несет на руках младшую сестру в дни сезона дождей, Пакистан.

Папа римский Франциск перед началом воскресной мессы, на которой Иоанн Павел II был причислен к лику блаженных.

Папа римский Франциск перед началом воскресной мессы, на которой Иоанн Павел II был причислен к лику блаженных.