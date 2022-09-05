Картинки дня: 5 сентября 2022 года, понедельник

Актриса Сэйди Синк на премьере фильма "Кит" в рамках Венецианского кинофестиваля.
Вратарь футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Дэвид де Ги радуется голу своей команды в ворота "Арсенала".
Болиды Формулы-1 проходят поворот во время гран-при Нидерландов.
Работа строительной техники на месте обрушившегося здания в столице Нигерии.
В Чили состоялось голосования по изменениям в Конституцию государства.
Работа криминалистов на месте тройного убийства в центре Дублина, Ирландия.
Израильские солдаты изучают следы пуль на автобусе в районе Западного берега реки Иордан.
Девочка несет на руках младшую сестру в дни сезона дождей, Пакистан.
Папа римский Франциск перед началом воскресной мессы, на которой Иоанн Павел II был причислен к лику блаженных.